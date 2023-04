Sondersitzung zur Waakirchner Ortsmitte: Lego-Modelle und ein erster Beschluss

Bürgerbeteiligung

Von Christina Jachert-Maier

Es ist der erste Beschluss zur Waakirchner Ortsmitte seit dem Bürgerentscheid 2019, und er lässt vieles offen: Die Fläche soll mit Planern entwickelt werden. Gefasst hat ihn der Gemeinderat in einer Sitzung, bei der die Bürger das Wort hatten. Die Stimmung: erwartungsvoll.

Waakirchen – Resi Obermüller befasst sich seit Langem mit der Gestaltung der Waakirchner Dorfmitte. Sie war schon bei der Bürgerwerkstatt von Michael Futschik dabei, dessen Bürgerbegehren zu einem Entscheid führte, der im Juli 2019 die Planung des damaligen Gemeinderats für ein großes Wohnprojekt auf dem Areal beim Bäckervoitl kippte. Fast vier Jahre später hat Obermüller zur Sondersitzung des Gemeinderats in Sachen Ortsmitte gemeinsam mit dem Enkel zwei Lego-Modelle gebaut. Sie dokumentieren die Vorschläge des im Juni 2022 gegründeten Arbeitskreises Dorfmitte, bestehend aus 14 Frauen und Männern. Kernstück ist ein Bürgerhaus mit Saal, Bistro, Eiscafé und Regiomat, dazu eine Freifläche fürs Dorffest und den Adventsmarkt, Ruhebänke, Parkplätze auf Rasengittersteinen, E-Ladestationen für Autos und Fahrräder. Das Anwesen Bäckervoitl selbst fehlt: Der von Balthasar Brandhofer geleitete Arbeitskreis plädiert für den Abriss.

Ideensammlung vorgestellt

„Eine dargestellte Ideensammlung“, meinte Bürgermeister Norbert Kerkel beim Blick auf die Modelle. Er hatte eine sehr besondere Sitzung anberaumt: Nicht nur der Gemeinderat, auch die Bürger waren zur Diskussion des Vorschlags aufgerufen, weshalb die Sitzung im Waakirchner Pfarrheim stattfand. Die Resonanz war sehr gut, der Saal gefüllt. Mit am Ratstisch saß auch Kreisbaumeister Christian Boiger. Er beglückwünschte die Waakirchner: Wie die Gemeinschaft den Prozess der Dorfmitteplanung angehe, sei vorbildlich.

Braucht es einen Bürgersaal?

In der Diskussion wurde schnell klar: Was das Lego-Modell darstellt, ist nicht unumstritten. Vor allem die Idee eines Bürgersaals mit bis zu 200 Plätzen gefällt nicht jedem, zumal das neue Waakirchner Feuerwehrhaus bereits einen präsentablen Saal bietet. Vielleicht, so Michael Mohrenweiser (ABV), könnte auch der geplante neue Sitzungssaal des künftigen Rathauses als Bürgersaal dienen. Die Örtlichkeit bietet sich an: Das Kreissparkassengebäude, das zum Rathaus wird, befindet sich in der Ortsmitte. Der Sitzungssaal soll in einem Anbau Platz finden.

Und der Abriss des Bäckervoitl? Wäre es schon im Sinn der Nachhaltigkeit nicht besser, das Anwesen zu sanieren? Kritisch werden auch die Parkplätze gesehen. Einige plädierten dafür, den gesamten Platz autofrei zu machen.

Einstieg in einen langen Prozess

Im Saal meldeten sich viele zu Wort, und Bürgermeister Kerkel wartete ab, bis sich keine Hand mehr hob. Danach bat er Kreisbaumeister Boiger um seine Einschätzung. Der machte klar: Waakirchen steht am Anfang eines Prozesses, der Zeit braucht. „Ob das jetzt zwei Jahre werden oder vier, ist nicht wichtig.“ Er empfehle, ein Fachbüro zu beauftragen, um zunächst ein Konzept zu erstellen. Dies in mehreren Varianten und ohne Denkverbote für die Planer. Denn: „An jedem Entwurf klebt ein Preisschild.“ Einen echten Dorfplatz sehe er auf dem Modell des Arbeitskreises übrigens noch nicht, meinte Boiger. Es stelle sich auch die Frage, ob man Gasthöfe „wegkonkurrieren“ solle. Aber aktuell gehe es auch noch nicht um eine Bauplanung, sondern darum, ein Raumprogramm für den Dorfplatz entwickeln. Dies sei im Übrigen ein „klassischer Fall“ für eine Förderung durch das Leader-Programm, erklärte Boiger.

Der Gemeinderat beschloss einstimmig, die Entwicklung der Ortsmitte in Angriff zu nehmen. Mit Fachplanern an der Seite – und unter fortlaufender Beteiligung der Bürger. Arbeitskreis-Leiter Brandhofer war mehr als zufrieden: „Uns fällt ein Stein vom Herzen.“