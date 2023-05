Deutscher Vize-Meister bei der U20: Tobias Tent sichert im Finish Silber

Von: Ludwig Stuffer

Als Schlussläufer zur deutschen Vize-Meisterschaft: Tobias Tent (l.) lief die letzten 1000 Meter in der Staffel in knapp 2:29 Minuten und rettete sieben Hundertstelsekunden Vorsprung auf Bronze ins Ziel. © Ralf Görlitz

Der Waakirchner Tobias Tent holt bei der U20 mit der 3x1000-Meter-Staffel Silber. Als Schussläufer sichert er den Erfolg mit einem starken Finish und einer Zeit von knapp 2:29 Minuten.

Waakirchen – Ein echter Top-Erfolg: Bei den deutschen Langstaffel-Meisterschaften in Bietigheim-Bissingen überzeugte Leichtathlet Tobias Tent aus Waakirchen mit der Silbermedaille bei der U20. Nach seiner erfolgreichen Hallensaison als deutscher Vize-Meister über 1500 Meter startet nun eigentlich die Hauptsaison für den ehrgeizigen Mittelstreckenläufer im Trikot der LG Stadtwerke München.

Bereits an Ostern absolvierte der 17-Jährige ein erfolgreiches Trainingslager mit seinem Münchner Club an der italienischen Adria-Küste in Cervia, um sich den letzten Schliff für den Auftakt der Freiluft-Saison zu holen. Parallel gab es hier sehr intensive Trainingseinheiten zusammen mit dem deutschen Top-Verein LG Olympia Dortmund, der seit einigen Tagen auch ein offizieller Partnerverein der Münchner ist.

Allerdings hätte der Auftakt bereits bei den bayerischen Langstaffel-Meisterschaften in Forchheim sein sollen, doch „hier war ich leider erkältet“, sagt er. Deshalb begab sich Tent nun ins württembergische Bietigheim-Bissingen, um dort auf höchstem Niveau mit seinen Kollegen auf die Jagd nach einem Spitzenplatz mit der 3x1000-Meter-Staffel der männlichen Jugend U20 zu gehen. Der Auftakt war am Ende mehr als nur „gut“. Mit seinem Team arbeitete er sich im Feld der 17 Staffeln weit nach vorne. Als Schlussläufer zeigte er einen brillanten letzten 1000-Meter-Lauf, der bei knapp 2:29 Minuten gestoppt wurde.

Am Ende wurde die Staffel der LG Stadtwerke München mit Marius Kroll, Tobias Tent und seinem Cousin Moritz Mühlpointner neuer deutscher Vize-Meister mit ausgezeichneten 7:37,70 Minuten.

Schneller war nur der favorisierte SC Neubrandenburg - gestärkt vom letztjährigen WM-Teilnehmer Elija Ziem - mit 7:35,60 Minuten. Zum Glück war Tobias Tent als stärkster Läufer auch auf der Schlussgeraden unterwegs, denn er hatte am Ende nur hauchdünne sieben Hundertstelsekunden Vorsprung auf das Bronze-Team der LG Olympia Dortmund (7:37,77 Minuten). „Das war auf jeden Fall ein sehr guter Saisoneinstieg für mich“, freute sich der Gymnasiast. „Meine Zeit ist ein guter Richtwert. Hier kann ich nun für meine Einzelstrecken ganz gut aufbauen“.

Ein Erfolg mit einer Staffel hatte ihm bislang noch gefehlt. „Das war echt super, denn genau aus diesem Grund bin ich ja eigentlich auch nach München gewechselt, um mit Gleichaltrigen im Team oder in der Staffel laufen zu können“, weiß Tent. „Da wir drei alle in der Gruppe von Trainer Clemens Bleistein und Michael Wilms trainieren, ist das natürlich super für unseren Zusammenhalt und die Motivation.“

Ausruhen darf sich Tobias Tent auf seinen ersten Lorbeeren zum Auftakt nun übrigens nicht: In den nächsten Wochen warten sehr schwere Herausforderungen gegen die beste nationale und auch internationale Konkurrenz. So begibt er sich zu seinem ersten 3000-Meter-Rennen der Saison zum Meeting nach Pliezhausen bei Stuttgart am 14. Mai sowie am 20. Mai zum Lauffest nach Karlsruhe, um seine Form über 1500 Meter zu testen.