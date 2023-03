Waakirchner Bauhof zimmert schmucke Holzhäuschen für den Büchertausch

Telefonzellen waren nicht zu haben

Wie in Miesbach, Holzkirchen und Warngau sollten in Waakirchen ausgediente Telefonzellen als Büchertauschschränke dienen. Doch die sind kaum noch zu haben. Darum hat sich der Bauhof ans Werk gemacht.

Waakirchen – Büchertauschschränke in ausgedienten Telefonzellen gibt es schon in Miesbach, Holzkirchen und Warngau, allesamt vom Lions Club Miesbach-Holzkirchen gesponsert. Nach gleichem Muster sollte Waakirchen vier alte Telefonzellen für die bequeme Entleihe bekommen. Doch die waren nicht zu haben, wie Bürgermeister Norbert Kerkel (FWG) berichtet. Also machte sich das Waakirchner Bauhof-Team selbst ans Werk. Georg Noah und Andreas Nachmann entwarfen ein Modell, und so entstand ein gefälliges Holzhäuschen. „Ein Prototyp“, berichtete Kerkel im Waakirchner Gemeinderat. Die ersten beiden Häuschen hat der Bauhof inzwischen am Schaftlacher Weiher und nahe der Waakirchner Kirche aufgestellt. In der nächsten Zeit bekommen auch die Ortsteile Marienstein und Piesenkam eigene Häuschen für den Büchertausch.

Antrag der Jugendbeauftragten Evi Obermüller

Im Gemeinderat kam die Nachricht des Bürgermeisters gut an. „Endlich“, jubelte die Jugendbeauftragte Evi Obermüller (Grüne). Sie hatte den Stein nach einer von ihr initiierten Bürgerbefragung 2021 ins Rollen gebracht. Viele hatten sich dort einen Büchertauschschrank gewünscht, woraufhin Obermüller einen Antrag einbrachte. Im Januar 2022 meldete Kerkel Vollzug: Er habe den Lions Club dafür gewinnen können, drei Bücherschränke für Waakirchen zu stiften. Einen vierten wollte die Gemeinde selbst beschaffen. Doch es zeigte sich: Ehemalige Telefonzellen sind Mangelware. „Es hat sich sehr gezogen. Zuletzt hieß es, vor Ende nächsten Jahres ist keine lieferbar“, berichtet Kerkel. Darum habe die Gemeinde beschlossen, selbst tätig zu werden.