Radweg zwischen Waakirchen und Reichersbeuern: Viel Prominenz beim ersten Spatenstich

Verbindung zwischen den Landkreisen Miesbach und Bad Tölz-Wolfratshausen

1,5 Kilometer Radweg entlang der Bundesstraße: eigentlich keine allzu große Sache. Doch zum Spatenstich kamen Landräte, Bürgermeister, der Bundestagsabgeordnete und als Überraschungsgast noch Landtagspräsidentin Ilse Aigner - mit dem Rad.

Waakirchen – Der neue Radweg verbindet Waakirchen mit Reichersbeuern und damit auch den Landkreis Miesbach mit dem Landkreis Bad Tölz/Wolfratshausen. Die ersten Vorarbeiten hat das Staatliche Bauamt Rosenheim schon im Februar erledigt, jetzt beginnt der Bau. Ein Ereignis, zu dessen Würdigung das Staatliche Bauamt einen offiziellen Spatenstich ansetzte und ein Rednerpult auf der grünen Wiese neben der gerade aufgerissenen Erde platzierte.

Stefan Leitner, Bereichsleiter Straßenbau beim Rosenheimer Amt, begrüßte die Bürgermeister Norbert Kerkel (Waakirchen) und Ernst Dieckmann (Reichersbeuern), die Landräte Olaf von Löwis (Miesbach) und Josef Niedermaier (Bad Tölz-Wolfratshausen) sowie den Bundestagsabgeordneten Alexander Radwan (CSU). Sie hatten ihr Kommen vorab zugesichert, während mit Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) nicht zu rechnen war. Doch die passionierte Radfahrerin rollte sportlich mit dem Bike an, im Dress der BR-Radltour 2018, die Sonnenbrille auf der Nase. „Ich hab’ Urlaub und dachte, ich mach eine Radtour hierher“, lächelte Aigner die Anzugträger an.

Auftritt mit Symbolkraft

Es war ein Auftritt mit Symbolkraft. „Mit so einem Aufgebot hat man früher mindestens eine Bundesstraße, wenn nicht eine Autobahn eröffnet“, meinte Radwan in seiner Ansprache. Aber heute sei der Stellenwert des Radverkehrs eben ein weit höherer. „Radfahren ist nicht nur was für die Freizeit“, machte Radwan deutlich. Um die Mobilitätswende zu befördern, müsse eine sichere Infrastruktur für den Radverkehr geschaffen werden. So wie in diesem Fall: ein komfortabler Geh- und Radweg entlang der viel befahrenen B 472, gut nutzbar auch für Pendler, die mit dem E-Bike zwischen den Landkreisen unterwegs sind und das Auto stehen lassen.

Zusammenarbeit der Landräte

„Ein Meilenstein, den wir bislang vermisst haben“, meinte Landrat Niedermaier. Zwar könnten Radler zwischen Waakirchen und Reichersbeuern auch idyllisch über Waldwege fahren. „Aber das ist nicht das Richtige für meine Mitarbeiter, die einfach von A nach B wollen.“ Niedermaier war gemeinsam mit seinem Kollegen von Löwis ans Rednerpult getreten. Auch das sollte ein Zeichen sein. „Wir arbeiten eng zusammen. Und Mobilität ist Chefsache“, betonte von Löwis. Wichtig sei es, alle Bürger mitzunehmen und eine passende Infrastruktur zu schaffen.

Applaus für Grundeigentümer

Applaus gab’s für die Grundeigentümer, die teils vor Ort waren. Ohne deren Bereitschaft, Boden herzugeben, gehe nun mal nichts, erklärte Aigner. Der neue Radweg, meinte Bürgermeister Kerkel, sei ein Signal für den Aufbruch. Waakirchen nähere sich dem Ziel, eine fahrradfreundliche Gemeinde zu werden: „Das bedeutet auch mehr Lebensqualität.“

Bauarbeiten dauern drei Monate

Die Bauarbeiten werden drei Monate dauern und dürften naturgemäß für Verkehrsbehinderungen sorgen. Es entsteht auch eine Querungshilfe, parallel wird die Straße saniert. Für die Gesamtkosten von zwei Millionen Euro kommen Bund und Land auf. Auch die Einweihung will Leitner feiern: „Ich hoffe, dass wir den Weg gemeinsam einradeln.“