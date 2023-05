Waakirchens Bürgermeister Norbert Kerkel: „Mir macht es Spaß, bei den Leuten zu sein“

Von: Christina Jachert-Maier

Im Rathaus sitzt Norbert Kerkel, wo schon sein Vater seinen Arbeitsplatz hatte. Vom – inzwischen maroden – Gebäude will er sich demnächst verabschieden, das Amt macht ihm Freude. © Thomas Plettenberg

Halbzeit bei der ersten Amtszeit der neuen Bürgermeister: Das nehmen wir zum Anlass, mit den Rathauschefs Zwischenbilanz zu ziehen. Ein Gespräch mit Norbert Kerkel (FWG).

Waakirchen – Das gegenwärtige Waakirchner Rathaus will Norbert Kerkel (58) bald hinter sich lassen, das Amt auf keinen Fall. Seit der Kommunalwahl 2020 ist der frühere IT-Unternehmer Waakirchens Bürgermeister, wie einst sein Vater gleichen Namens. Was das Amt fürs Private bedeutet, war ihm schon beim Start klar. Und zur Halbzeit weiß er: Das ist genau sein Ding.

Herr Kerkel, Sie kennen das Bürgermeisterdasein schon aus der Perspektive des Sohns. Gibt’s dennoch etwas, das Sie überrascht hat?

Eigentlich nicht, auch wenn es etwas anderes ist, selbst im Amt zu sein. Aber die Startzeit ist wegen Corona ganz anders verlaufen, als ich das gekannt habe und erwartet hätte. Statt unter die Leute zu gehen, bei vielen Veranstaltungen zu sein, bin ich hier im Kämmerlein gesessen ohne direkten Kontakt zu den Bürgern. Zum Glück hat sich das inzwischen wieder geändert. Jetzt ist mein Terminkalender voll mit Veranstaltungen, manche Abende sind gleich mehrfach belegt.

Das gefällt Ihnen?

Absolut. Wenn man nur in seinem eigenen Dunstkreis vor sich hinarbeitet, kann man kein Gespür dafür entwickeln, was der richtige Weg ist. Mir macht es Spaß, bei den Leuten zu sein und zu hören, was gut ankommt und was eher nicht.

Ihre Frau Simone ist ja auch meist dabei, sogar als Zuhörerin bei Gemeinderatssitzungen. Ist sie eine wichtige Beraterin?

Die Kommunalpolitik hat unsere ganze Familie schon durch meinen Vater immer bewegt und auch unser Zusammenleben geprägt. Die Frage, ob meine Frau da mitziehen möchte, war für meine Kandidatur auch ausschlaggebend. Die Familie muss dahinterstehen, sonst wird das Amt zur Belastung. Und man braucht auch jemanden, mit dem man reden kann. Natürlich diskutieren wir hier im Rathaus viel, aber das ist der fachliche Kreis, der alle Hintergründe im Kopf hat. Ich möchte auch wissen, was jemand meint, der die Dinge nicht durch unsere gefärbte Brille sieht. Den ich fragen kann, ob es zum Beispiel wirklich Bücherhäusl braucht. Und der auch mal sagt: Lass das lieber.

Sie haben viele neue Projekte angefangen und eines schnell beerdigt: die Umgehungsstraße. Sind Sie froh darüber?

Ich bin froh, dass wir jetzt eine Entscheidung haben. Gewünscht hätte ich mir, dass wir eine Lösung für den Verkehr finden, die man hätte weiterverfolgen können. Aber die gibt es nicht. Eine ebenerdige Umfahrung wollte schon der frühere Gemeinderat nicht. Es würde bei geringem Nutzen viel Fläche verbraucht und Geld verbaut. Inzwischen werde ich nur noch selten auf das Thema angesprochen.

Mit dem neuen Rathaus und diversen Wohnprojekten haben Sie sich viel vorgenommen. Was soll bis zum Ende der Amtszeit fertig sein?

Fertig sein soll unsere neue Dorfwirtschaft in Schaftlach mitsamt der Wohnungen. Vor allem der Gasthof fehlt, das höre ich immer wieder. Auch der Umzug ins neue Rathaus, also die jetzige Kreissparkasse, soll geschafft sein. Wir müssen in dem Gebäude gar nicht viel machen. Die Räume im oberen Stockwerk sind gut nutzbar. Wir brauchen allerdings einen Anbau für einen barrierefreien Sitzungssaal. Außerdem haben wir einige Radlwege auf dem Programm. Den zum Krai wollen wir heuer beginnen. Auch den nach Piesenkam würden wir gerne schnell in Angriff nehmen. Aber da haben wir 24 Grundstückseigentümer, das wird schwierig.

Wenn Sie an die Zeit denken, als Ihr Vater Bürgermeister war: Hat sich das Amt verändert?

Es ist wie überall: Alles ist schneller geworden. Vielleicht nicht die Bauanträge, aber alles, was sonst so kommt und was man erledigen soll. Es wird auch alles kritischer beäugt. Für meine Vorgänger war es ganz normal, Dinge einfach mal so durchzuwinken. Aber das geht nicht mehr. Man muss schon sehr genau schauen, dass alles korrekt läuft. Ich finde das aber nicht verkehrt.

Ihr Vater wurde vom Bürgermeister zum Landrat, und auch Sie haben schon als Landrat kandidiert. Können Sie sich das noch einmal vorstellen?

Nein, definitiv nicht. Wenn es funktioniert, möchte ich wieder als Bürgermeister kandidieren. Ich würde gerne in meiner zweiten Amtsperiode einiges Angefangene zu Ende bringen. Danach ist es ja schon vom Alter her genug.

So beurteilt der einstige Gegenkandidat Rudi Reber (ABV) die Arbeit von Norbert Kerkel

In der Stichwahl verlor Rudi Reber (ABV) 2020 gegen Norbert Kerkel (FWG). Auf unsere Bitte hin beurteilt er die bisherige Arbeit des Wahlsiegers:



„Wir arbeiten sehr gut zusammen, das war schon vor der Wahl so. Von Beginn der Kandidatur an war uns beiden wichtig, dass einer von uns Bürgermeister wird. Nach der Wahl ist das Konkurrieren abgeschlossen, wir ziehen an einem Strang. Norbert ist sehr umgänglich, das zeichnet ihn als Bürgermeister aus. Er hört sich alles an, lässt auch andere Meinungen gelten. Wir sind nicht immer derselben Ansicht, aber das ist auch gut so und gehört zur Demokratie. Es gäbe ja keinen Dialog, wenn jeder die gleiche Meinung hätte.



Insgesamt läuft es sehr gut für die Gemeinde Waakirchen. Wenn man sich anschaut, was wir in den vergangenen drei Jahren erreicht haben und was in den nächsten Jahren noch alles passiert, können wir stolz sein. Wie jetzt die Planung der Dorfmitte angepackt wird, hat ein ganz anderes Niveau als zuvor. Ich denke, wir haben aus Fehlern gelernt, jetzt wird alles von verschiedenen Seiten betrachtet. Mit dieser Art der Politik kann ich sehr gut leben.“