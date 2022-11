Förderverein der Grundschule Waakirchen holt Regionalsieg: Mit viel Einsatz zum „Förderpenny“

Spendenprojekt

Von Christina Jachert-Maier schließen

Schwimmunterricht, Boulderwand, Zirkusschule: Der Förderverein der Grundschule Waakirchen macht viele Extras für die Kinder möglich. Fürs vielfältige Engagement gibt‘s jetzt den „Förderpenny“.

Waakirchen – Schwimmunterricht in der Grundschule scheitert oft an den personellen Möglichkeiten. Das wäre auch in Waakirchen so, wenn es nicht einen sehr engagierten Förderverein gäbe. Der finanziert dauerhaft einen Schwimmlehrer, weshalb die Waakirchner Kinder im Tölzer Hallenbad regelmäßig Unterricht im Becken haben. „Das ist uns ganz wichtig“, sagt Alexandra Fleischer, Vorsitzende des 2014 gegründeten Fördervereins. Rund 130 Mitglieder hat der Verein, der nicht nur das Schwimmen fördert, sondern unter anderem die alljährliche Zirkusschule, die Boulderwand und Schlittschuhe finanziert. Das Engagement hat dem Verein jetzt einen Preis beim Projekt „Förderpenny“ eingebracht – mit der Option auf mehr: Am Mittwoch, 16. November, geht’s bei einer Präsentation in München um 10 000 Euro.

Erfolg beim Online-Voting

„Förderpenny“ ist eine Aktion der Penny Markt GmbH. Über ein Kunden-Onlinevoting wird ein Regionalsieger ermittelt, der dann 1500 Euro erhält. Für den Landkreis Miesbach hat der Förderverein der Grundschule Waakirchen den Preis geholt. Dafür hat sich der Verein ordentlich ins Zeug gelegt. Mit täglich neuen Social-Media-Posts warben die Förderer um Unterstützung und erhielten sie auch. „Wir sind ein starkes Team“, freut sich Fleischer. Als „Förderpenny“-Sieger erhält der Förderverein zudem ein Jahr lang die Aufrundungs- und Pfandspenden des nächstgelegenen Penny-Markts. Wer an der Kasse „Stimmt so“ sagt, dessen Rechnung wird auf die nächsten vollen zehn Cent aufgerundet. Wie viel Geld für die Schulkinder dabei herausspringen wird, kann der Förderverein noch nicht abschätzen. Wer der Geber-Markt sein wird? „Wahrscheinlich wird es der Dürnbacher Penny sein“, meint Fleischer. In Waakirchen gibt es keine Filiale.

Jetzt geht‘s um 10.000 Euro

Der Preis freut den Verein sehr. „Wir haben es geschafft, aus über 3000 Bewerbern unter die besten 260 Organisationen zu kommen“, freut sich die Vorsitzende. Und nicht nur das: Die Waakirchner wurden als Teilnehmer eines „Pitch“ im Münchner Künstlerhaus ausgewählt. 15 Organisationen präsentieren sich dort auf einem „Markt der Möglichkeiten“ der „Förderpenny“-Jury. Die Sieger erhalten 10 000 Euro, für den zweiten und dritten Platz gibt es 7500 Euro und 5000 Euro.

Unterstützer sind noch einmal gefragt

Fleischer und ihr Team arbeiten mit viel Einsatz an der Präsentation. Um die Unterstützer erneut zu aktivieren, hat der Verein noch schnell einen Instagram-Account erstellt, auf dem er unterstützende Fotos, Videos und Kommentare sammelt. Über alle Kanäle, also per E-Mail, Facebook und Instagram, wird um Zuspruch gebeten. „Das ist sehr arbeitsaufwendig“, sagt Fleischer. Aber es geht ja auch um viel.

Förderverein leistet wertvolle Arbeit

„Die Leistungen des Fördervereins für unsere Schüler sind außergewöhnlich und sichern uns seit Jahren Unterstützung in essenziellen Themen, die wir als Schule so niemals anbieten könnten“, sagt Rektor Holger Kraus. Die Bandbreite reicht von Zipfelbobs und Tanz über iPads für digitales Lernen und Italienfahrten bis zur besonderen Förderung von Kindern, die wegen Corona den Anschluss verloren haben, und die finanzielle Unterstützung einzelner Kinder zum Beispiel bei Klassenfahrten. Auch ein individuelles Hausaufgabenheft für alle Kinder ist durch den Förderverein möglich.

In Planung ist ein Projekt gegen Mobbing mit dem Titel „Gemeinsam gegen gemein sein“. Ein Thema, das zunehmend auch in der Grundschule schon eines ist, wie Fleischer weiß. Das Preisgeld ist unter anderem für dieses Projekt vorgesehen. Der Verein gibt jetzt alles, um bei der Vergabe zu überzeugen – mit viel Rückenwind, wie Fleischer sagt: „Es ist Wahnsinn, wie viele mitfiebern.“