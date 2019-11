Nach der Schließung im Sommer: Waakirchen bekommt wieder eine Post

Die kleine Post-Niederlassung neben dem Waakirchner Rathaus hat im Sommer dicht gemacht. Vor Weihnachten eröffnet nun ein Post- und Lottostüberl - an einem neuen Standort.

Waakirchen– Waakirchen bekommt wieder eine Postfiliale. Robert Silczak (52), selbstständiger Softwareentwickler aus Waakirchen, eröffnet mit Unterstützung seiner Frau Kerstin Thuß-Silczak am Montag, 9. Dezember, am Lindenschmittweg 10 ein Post- und Lottostüberl.

Für die Antwort auf die Frage „Könntest Du Dir vorstellen, dass wir eine Postfiliale in Waakirchen eröffnen?“ habe seine Frau nur drei Sekunden gebraucht, berichtet Silczak. Das Ehepaar ist sich einig: Der Bedarf für eine Postfiliale und auch für eine Lotto-Annahmestelle in Waakirchen ist da. Voller Elan gehen die beiden ihr Projekt an.

In dem 45 Quadratmeter großen Ladenlokal erwartet die Kundschaft nicht nur das gewohnte Angebot der Post und eine Lotto-Annahmestelle. Im Angebot sind auch Geschenkartikel aus der Region und Schreibwaren. IT-Spezialist Silczak bietet zudem einen besonderen Service: Wer Hilfe im EDV-Bereich oder bei Tablet/Handy und Co. benötigt, findet in ihm den passenden Ansprechpartner.

Post -und Lotto-Stüberl in Waakirchen eröffnet am 9. Dezember

Die Idee für seinen Shop kam dem 52-Jährigen, als die Nachricht von der Schließung der Poststellen in Schaftlach und Waakirchen die Runde machte. „Wir dachten uns, das kann es nicht sein“, meint Silczak. Gespräche mit Bürgermeister Sepp Hartl und vielen Mitbürgern hätten ihn bestärkt.

Die Öffnungszeiten gestaltet das Ehepaar arbeitnehmerfreundlich: Dreimal die Woche bleiben die Türen bis 19 Uhr geöffnet. Aktuell sucht das Ehepaar noch Hilfskräfte zur Unterstützung im neuen Shop.

Wie berichtet, hatte im Sommer die gleichzeitige Schließung der Post-Niederlassungen in Schaftlach und Waakirchen Ängste ausgelöst. Die Sorge, dass sich im ganzen Gemeindegebiet kein Paket mehr aufgeben lässt, erwies sich aber als unbegründet. Bereits im September eröffnete Jutta Weiß eine Post-Agentur in den Räumen der Schaftlacher Fahrschule Raab. Mit der Neueröffnung am Lindenschmittweg hat nun auch Waakirchen wieder eine Post-Filiale. Sie war zuvor in einem kleinen Laden neben dem Rathaus untergebracht und wurde Ende August geschlossen.

