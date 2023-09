Start beim Mädchenchor der Regensburger Domspatzen: Neuer Lebensabschnitt mit viel Musik

Vorfreude auf den Schuljahresbeginn: Cosima Storm (r.) mit Angela Schütz, bei der sie bisher im Kirchenchor des Pfarrverbands Waakirchen-Schaftlach sang. Künftig besucht sie das Internat der Regensburger Domspatzen. © Thomas Plettenberg

Kofferpacken ist angesagt im Hause Storm. Die 16-jährige Tochter Cosima wird mit Beginn des neuen Schuljahres Mitglied im neu gegründeten Mädchenchor der weltberühmten Regensburger Domspatzen.

Waakirchen – Die Waakirchnerin wechselt ins Internat und Gymnasium der Domspatzen und wird schon bald im Dom singen und bei Konzerten auftreten. Der Mädchenchor existiert erst seit einem Jahr. Es galt als Sensation, dass neben dem weltberühmten Knabenchor mit seiner über 1000-jährigen Tradition nun auch ein Mädchenensemble gegründet wurde. Dabei dürfte der 2010 aufgedeckte Missbrauchsskandal bei den Domspatzen und in zahlreichen anderen Internaten unter katholischer Trägerschaft eine Rolle gespielt haben, der sich vorübergehend negativ auf die Zahl der Neuaufnahmen im Knabenchor auswirkte.

Online-Infotag überzeugte

Als Cosima Storms aus Regensburg stammender Vater im Radio von der Neugründung des Mädchenchores hörte, sagte er zu seiner Tochter: „Das wär doch was für dich.“ Die Jugendliche bereitete sich zu dem Zeitpunkt gerade an der Montessorischule Hausham auf die Mittlere Reife vor und war am Überlegen, wie sie Schule und Musikbegeisterung unter einen Hut bringen könnte. Da kam die Idee des Vaters gerade recht. Die 16-Jährige nahm Ende Januar an einem Online-Infotag des Mädchenchors teil. „An diesem Abend wusste ich, dass ich dorthin will“, erinnert sich Cosima Storm.

Freudentränen und Schnuppertage

Wenig später wurde sie zur Aufnahmeprüfung nach Regensburg eingeladen, bei der sie das Kirchenlied „Nun danket alle Gott“ vortrug und mehrere Tonintervalle nachsingen sowie rhythmische Tests bestehen musste. Wie gut, dass sie schon seit der 3. Klasse in Kinder- und Jugendchor und zuletzt im Kirchenchor des Pfarrverbands Waakirchen-Schaftlach das Singen von der Pike auf gelernt hat. „Als ich erfuhr, dass ich aufgenommen werde, bin ich in Tränen ausgebrochen“, erzählt Cosima Storm. Es folgten drei Schnuppertage im Campus der Domspatzen, an denen sie von einer Tutorin an die Hand genommen wurde. „Die wissen nun schon, wer zu ihnen kommt, und ich weiß, wohin ich komme“, ist sie sich seitdem sicher. Sie weiß auch schon, dass sie im Chor die hohe Sopranstimme singen wird.

Unterstützung von Chorleiterin Angela Schütz

Angela Schütz, die alle sechs Chöre des Pfarrverbandes leitet, hat ihren Schützling Cosima darin bestärkt, zu den Domspatzen zu gehen. „Mir liegen die Chorkinder sehr am Herzen, und ich will sie für die Musik begeistern“, schwärmt die studierte Musikpädagogin von ihrer Arbeit. Bei Cosima Storm scheint ihr das jedenfalls gelungen zu sein.

Die 16-Jährige kann ihr Talent im Mädchenchor der Domspatzen demnächst voll ausleben. Dazu gehört dann vielleicht auch das Orgelspiel. „Mein Traum war immer, einmal Organistin zu werden“, erzählt die junge Waakirchnerin. Bei den Domspatzen stehen ihr zum Üben mehrere Orgeln zur Verfügung.

Frühe Freude an der Musik

Mit Musik kam Cosima Storm schon als Baby in Berührung. Ihre Mutter habe ihr regelmäßig Gute-Nacht-Lieder vorgesungen. Mit Schulbeginn begann die älteste von drei Schwestern, Altblockflöte und Klavier zu spielen, bis auch noch der Kinderchor dazukam. Bereits in der 4. Klasse hielt sie ein Referat über die Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach. Ein Statement für die Musik trägt die Jugendliche auch als Schmuck: Am Halskettchen hängt ein kleiner Violinschlüssel.

Straffes Unterrichtsprogramm

Bei den Regensburger Domspatzen wartet nun ein straffes Programm mit Schule, Instrumentalunterricht und täglicher Chorprobe. Zum Ausgleich kann Cosima Storm im hauseigenen Hallenbad schwimmen und sich in ihr Einzelzimmer im Mädchentrakt des Internats zurückziehen. Regelmäßig singt der Mädchenchor sonntags im Dom, bald werden auch Konzertauftritte dazukommen. Wenn sie deshalb am Wochenende nicht nach Hause fahren kann, wollen ihre Eltern und die Schwestern sie in Regensburg besuchen. Die 16-Jährige, die sich als sehr selbstständig sieht und durchaus selbstbewusst auftritt, freut sich jedenfalls auf ihren neuen Lebensabschnitt „mit viel gemeinsamem Musizieren“. Und Angela Schütz wünscht ihr, „dass sie sich die Freude an der Musik bewahren kann und auch als Domspätzin weiterhin möglichst oft in den Waakirchner Chören mitsingt“.

VON PAUL WINTERER