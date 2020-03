Wie soll es weitergehen mit der Entwicklung der Waakirchner Dorfmitte? Mit dieser Frage wird sich der aktuelle Gemeinderat nicht mehr befassen. Er hat das Thema verschoben.

Waakirchen–Wie soll es weitergehen mit der Entwicklung der Waakirchner Dorfmitte? Dies war im Februar Thema einer Klausur. Die Bürgerwerkstatt mit Sprecher Michael Futschik an der Spitze will jetzt schon weitere Termine festlegen. Doch der Gemeinderat winkte ab – zum Ärger der Initiative. Seit nun zehn Monaten werde das Ergebnis des Bürgerentscheids zur Dorfmitte missachtet, hält Futschik Bürgermeister Sepp Hartl (FWG) und dem Gemeinderat vor.

Dorfmitte Waakirchen: Gemeinderat überlässt Fahrplan den Nachfolgern

In seiner jetzigen Zusammensetzung wird es das Gremium noch bis Ende April geben. Ab Mai sind andere am Ruder. Damit ist für den Gemeinderat klar: Der weitere Kurs in Sachen Ortsmitte ist Aufgabe der Nachfolger. Den Antrag Futschiks, bereits jetzt einen Termin für die nächste Klausurtagung in Sachen Dorfmitte festzusetzen, lehnte der Gemeinderat einhellig ab.

Ein Treffen hat es bereits gegeben. Mitte Februar hatten sich Vertreter der Bürgerwerkstatt und des Gemeinderats in der Schule der Dorf- und Landentwicklung in Thierhaupten zu einer ersten Klausur getroffen. Wie berichtet, zog Futschik anschließend ein positives Fazit. Man sei übereingekommen, gemeinsam einen Neubeginn zu starten und sich im Herbst erneut zu treffen.

Im Kern geht es um die Überplanung des Grundstücks zwischen der Filiale der Kreissparkasse in Waakirchen und dem Anwesen Bäckervoitl. Die Gemeinde wollte dort ein Wohnprojekt realisieren. Der Entwurf wurde durch einen Bürgerentscheid im Juli 2019 gekippt. Mehr noch: Der Entscheid schreibt eine Neuplanung unter Beteiligung der Bürger nach den Richtlinien der Dorfentwicklung vor.

Futschik will, dass endlich etwas vorangeht. In einem Schreiben an die Gemeinde drängt er nicht nur auf die Festlegung eines Termins, sondern fordert auch die Schaffung einer eigenen Rubrik auf der Homepage der Gemeinde zum Stand der Neuplanung der Dorfmitte. Hartl verlas das Schreiben im Gemeinderat, Futschik saß als Zuhörer im Sitzungssaal.

+ Michael Futschik Sprecher der Bürgerwerkstatt

Dort erhielt er gleich eine Antwort. „Lieber Herr Futschik, dieser Gemeinderat wird sich nicht durchs Dorf treiben lassen“, meinte Hartl. Der jetzige Gemeinderat werde keine Termine für den künftigen festlegen. Zu den Ergebnissen der Klausur sei im Übrigen Stillschweigen vereinbart worden. Schließlich sei eine Klausur grundsätzlich eine nicht öffentliche Sitzung.

Eben dies irritierte Monika Marstaller (FWG). Sie habe nach dem Ergebnis der Klausur gefragt, aber keine Auskunft bekommen. Das wundere und ärgere sie. „Die Bürgerwerkstatt redet immer von Transparenz und Offenheit. Und dann erfährt man nichts“, meinte Marstaller.

Als Gemeinderätin dürfe sie durchaus Protokolle einsehen, erwiderte Hartl. Auf seine Bitte hin erstattete Vize-Bürgermeister Erwin Welzmiller (CSU) Bericht. Dieser war bei der Klausur dabeigewesen, während Hartl sich wegen Krankheit entschuldigt hatte. Welzmiller sprach von einem konstruktiven Miteinander und guten Debatten. Nach Anlaufschwierigkeiten am ersten Tag sei man sich am zweiten Tag näher gekommen und habe auch einen Fahrplan entworfen. Demnach geht der neue Gemeinderat das Thema bei einer Klausur im Herbst an.

Der Kursleiter habe auch davor gewarnt, im Vorfeld zu viel Information nach außen zu tragen, setzte Rudi Reber (ABV) hinzu. Ein neuer Termin müsse vor allem in Absprache mit den Seminarleitern festgesetzt werden.

Balthasar Brandhofer (ABV) zeigte sich vom Vorgehen Futschiks „ein bisschen amüsiert“. Nachdem er selbst dem neuen Gemeinderat nicht angehören werde, könne er ja frei von der Leber weg sprechen, merkte Brandhofer an: „Wenn ich mir die Werbeprospekte anschaue, sind da viele fähige Leute, die wissen wo’s langgeht und was der alte Gemeinderat alles falsch gemacht hat.“ Darum wolle er diesem neuen Gremium auch die weiteren Entscheidung überlassen.

Futschik sieht die Dinge anders. „Die Klausur war keineswegs geheim“, versichert er. Die Bürgerwerkstatt sei davon ausgegangen, dass mit der Klausur eine transparente und offene Kommunikation zwischen den Bürgern und ihren gewählten Vertretern begonnen werde. Offenbar sei dies aber nicht erwünscht. „Mir erschließt sich deshalb nicht, warum uns der Bürgermeister überhaupt zu dieser Klausur eingeladen hat“, teilt Futschik mit.

Offen gelegt wurde im Gemeinderat auf Nachfrage von Gisela Hölscher (FW), wie teuer eine Klausur in Thierhaupten die Gemeinde kommt: Ein Wochenende kostet etwa 2000 Euro.