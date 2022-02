Deutsche Post baut elektrische Fahrzeug-Flotte aus - Auftanken in Krottenthal

Auftanken an der Ladesäule im Gewerbegebiet Krottenthal. Hier befindet sich der Zustellstützpunkt Waakirchen. © tp

Sie sind leise und umweltfreundlich: Eine Flotte von 14 Elektrofahrzeugen hat die Deutsche Post DHL im Bereich des Zustellstützpunkts Waakirchen im Einsatz.

Waakirchen - In 70 Prozent aller Zustellbezirke des Stützpunkts werden Pakete und Postsendungen CO2-frei zur Kundschaft in Waakirchen, Warngau, Sachsenkam und Gmund gebracht. Einer Pressemitteilung des Unternehmens zufolge spart dies im Vergleich mit einer Zustellung durch Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor 56 Tonnen CO2 im Jahr ein.

Der Stützpunkt befindet sich im Gewerbegebiet Krottenthal. Dort werden die E-Fahrzeuge vorzugsweise über Nacht an eigenen Ladesäulen aufgeladen. Damit sind sie einsatzbereit, wenn die Zusteller am frühen Morgen mit der Auslieferung beginnen. Dazu erklärt Bettina Altschäffl, Leiterin der Niederlassung Betrieb München: „Wir wissen, dass unsere Kunden von uns erwarten, dass wir ihre Briefe und Pakete so klimafreundlich wie möglich zu ihnen bringen.“ Das Unternehmen setze alles daran, seinen Vorsprung im Bereich der klimafreundlichen Post- und Paketversorgung weiter auszubauen.

Signal an Kommunen

Die stete Erweiterung der E-Flotte sieht die Post auch als Signal in Richtung Kommunen. Denn seit August 2021 gelten die Vorgaben des „Saubere-Fahrzeuge-Beschaffungs-Gesetz“. Damit werden bei der öffentlichen Auftragsvergabe verbindliche Mindestziele für den Einsatz emissionsarmer Gefährte vorgegeben. Es ist eine bestimmte Quote „sauberer“ Fahrzeuge einzuhalten. Dies, betont das Unternehmen, beinhalte auch E-Nutzfahrzeuge, die bei Post- und Paketdienstleistungen zum Einsatz kommen. mm

