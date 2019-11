Radl-Aktionsfahrt um den Tegernsee: ADFC holt sich in Waakirchen eine Abfuhr 

Die Regionalgruppe Tegernseer Tal des ADFC will auch in Waakirchen die Bedingungen für Radfahrer verbessern. Bei der Präsentation im Gemeinderat musste sich der Sprecher jedoch einiges anhören.

Waakirchen – Von Schneefall, Dunkelheit und Kälte ließ sich Richard Westerberger nicht abhalten. Der Dürnbacher kam mit dem Fahrrad zur Waakirchner Gemeinderatssitzung, bekleidet mit einer Regenjacke in Signalfarben. Als Sprecher der im August gegründeten Regionalgruppe Tegernseer Tal des ADFC wollte er den Waakirchnern seinen Verein vorstellen. Er kam außer Atem und mit leichter Verspätung an: Eine Panne hatte Pünktlichkeit verhindert. So wenig komfortabel die Anfahrt war, im Sitzungssaal wurde es für Westerberger noch ungemütlicher.

Dort sprach der ADFC-Vertreter davon, dass die Regionalgruppe die Bedingungen für Radfahrer verbessern wolle, auch in der Gemeinde Waakirchen. Um auf die Interessen aufmerksam zu machen, werde es am 1. Mai einen Aktionstag mit Rundfahrt um den Tegernsee geben. Der Verein würde sich freuen, wenn auch Waakirchner mit dabei wären.

ADFC Tegernseer Tal trifft in Waakirchen einen wunden Punkt

Damit traf Westerberger einen wunden Punkt. „Wenn die Fahrt am Christlwirt beginnen würde, wäre das für uns eine gute Sache“, ließ Bürgermeister Sepp Hartl (FWG) wissen. Für eine Aktionsfahrt mit Start- und Endpunkt am Tegernsee werde der Verein kaum Mitradler aus Waakirchen gewinnen können. Das Ganze erinnere ihn an die Worte eines Waakirchner Altbürgermeisters. Der habe ihm einst mitgegeben, wie sich die Tegernseer eine Kooperation mit Waakirchen vorstellen: „Wenn’s ums Zahlen geht, sind wir dabei. Wenn’s ums Feiern geht, vergessen sie uns.“

Was Ausbau und Gestaltung des Radwegenetzes angehe, sei der ADFC in Waakirchen ohnehin zu spät dran, setzte Hartl hinzu. In Absprache mit der ATS und den Nachbargemeinden habe Waakirchen bereits vier bis sechs Radwege festgelegt, die realisiert werden sollen.

ADFC soll Radfahrer zu besserem Verhalten auffordern

Balthasar Brandhofer (ABV) wollte zudem nicht immer nur darüber reden, was Radfahrer brauchen. Er appelliere an den ADFC, Radlern beizubringen, wie man sich im Straßenverkehr verhält und was ein verkehrssicheres Radl ist. „Innerhalb von drei Tagen hätte ich zweimal fast einen Radler auf der Motorhaube gehabt“, schilderte Brandhofer. In einem Fall habe ihn der Radler links überholt, um rechts wieder einzuscheren. Nur eine Vollbremsung habe eine Kollision verhindert. Im zweiten Fall sei ihm am späten Abend ein Radfahrer ohne Licht in die Quere gekommen. „Den hat man einfach nicht gesehen.“ Es könne nicht immer nur darum gehen, dass sich Radler eigene Schnellwege wünschen, urteilte Brandhofer. „Radler müssen sich schon auch an die Straßenverkehrsordnung halten.“

Westerberger vermied eine Auseinandersetzung und machte Angebote. Sehr gerne würde er beispielsweise an der Waakirchner Schule mit Kindern über das verkehrssichere Rad reden oder einen Aktionstag Beleuchtung organisieren, meinte er. Man könne auch darüber reden, in den kommenden Jahren die Rad-Rundfahrt um den Tegernsee auf Waakirchen auszuweiten.

Offerten, die Hartl besänftigten. Besonders die Schulung von Kindern unterstütze die Gemeinde Waakirchen immer gerne.

