Radweg-Bau geht in die heiße Phase - Vollsperrung der B472 in Richtung Bad Tölz ab 4. Oktober

Von: Christina Jachert-Maier

Für Staus sorgen die Bauarbeiten nahe Hoppebräu in Waakirchen schon jetzt. Ab 4. Oktober wird komplett gesperrt. Mit dem Radweg entsteht auch eine Querungshilfe, zudem wird die Fahrbahn saniert. © Thomas Plettenberg

Der Spatenstich für den neuen Radweg zwischen Waakirchen und Reichersbeuern entlang der B 472 wurde im August mit viel Prominenz gefeiert, jetzt treten die Bauarbeiten in die nächste Phase. Das macht ab Dienstag, 4. Oktober, bis voraussichtliche Freitag, 14. Oktober, eine Vollsperrung der Strecke nötig.

Waakirchen - Die Umleitung erfolgt einer Mitteilung des Staatlichen Bauamts Rosenheim zufolge über das Bundesstraßennetz entlang der B 13 sowie der B 318 über Holzkirchen.Der überregionale Verkehr wird in Bad Tölz und an der Kreuzstraße entsprechend abgeleitet. Auch der Schulbusverkehr werde angepasst, teilt das Bauamt mit: „Hier laufen aktuell noch Abstimmungen mit den Busunternehmern.“

Strecke derzeit halbseitig gesperrt

Derzeit ist die Strecke bereits halbseitig gesperrt, eine Ampel regelt den Verkehr, es kommt zu Stauungen. Auch bei der Sitzung des Waakirchner Gemeinderats waren die Bauarbeiten Thema. Die Maßnahme gehe „wunderbar voran“, erklärte Bürgermeister Norbert Kerkel (FWG). Wie berichtet, war die Schaffung des Radwegs zwischen Waakirchen und Reichersbeuern und damit die Verbindung der Landkreise Miesbach und Bad Tölz-Wolfratshausen ein lang gehegter Wunsch der Gemeinde. Die laufende Baustelle indes bedeutet naturgemäß eine Belastung für den Ort. „Wir sind selbst erschrocken, was das für eine Baumaßnahme ist“, meinte Kerkel mit Blick auf das Ausmaß der Erdarbeiten.

Fahrbahn wird erneuert

Die Vollsperrung, ein bitterer Kelch, habe mit dem Radweg selbst im Übrigen nichts zu tun, so Kerkel. Sie ist nötig, weil das Staatliche Bauamt den Oberbau der Bundesstraße innerorts komplett erneuert, eine Querungshilfe baut und den Oberflächenbelag bis zur Landkreisgrenze verstärkt. Zudem wird der bisherige Gehweg zwischen Frauenreiterweg und Zufahrt Hoppebräu zu einem Geh- und Radweg verbreitert. Parallel lässt das Staatliche Bauamt die Entwässerung verbessern. Nach Ende der Vollsperrung kann der Verkehr größtenteils ungestört fließen. Allerdings werden noch Restarbeiten zu erledigen sein, die teils noch zu Behinderungen führen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf zwei Millionen Euro, die vom Bund bezahlt werden.

Belastung von Piesenkam befürchtet

Im Gemeinderat sorgte sich Gisela Hölscher (FW). dass während der Vollsperrung viele über Piesenkam ausweichen werden und dort – verbotenerweise – Lkw durch den Ort rollen könnten. Kerkel bekräftigte, dass die Umleitung über Holzkirchen erfolge. In der gleichen Sitzung fasste der Gemeinderat den formellen Beschluss, den Radverkehr in besonderem Maß zu fördern und dafür auch Geld im Haushalt einzustellen. Das Votum untermauert den Antrag der Gemeinde, der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen (AGFK) beizutreten. Am 19. Oktober, so Kerkel, sei eine sogenannte Vorbereisung angesetzt. Bei einer Radl-Rundfahrt durch den Ort werden dabei die Schwachstellen dokumentiert, die es für die Auszeichnung als fahrradfreundliche Kommune zu beseitigen gilt.

Weitere Radwege in Planung

Alexander Mayr (CSU) erkundigte sich nach dem Sachstand bei der Planung des Radwegs zwischen Schaftlach und Piesenkam. Kerkel versicherte, dieser Weg stehe auf der Agenda weit oben, ebenso wie der Radweg zur Sportanlage Kray. Letzterer habe in den vergangenen Monaten Vorrang gehabt. Mit den Grundstücksverhandlungen dazu sei die Gemeinde „fast fertig“. Demnächst werde er sich aber auch an die Eigentümer der Grundstücke wenden, die für den Radweg Schaftlach-Piesenkam notwendig sind, kündigte Kerkel an: „Das geht jetzt nahtlos weiter.“