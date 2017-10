Lanserhof ist „luxuriösestes Gesundheitshotel in Europa – mit weitem Abstand“

Der noble Lanserhof auf dem Steinberg hat die Tester des Wellnesshotelführers Relax Guide überzeugt. Ihr Urteil: „Das luxuriöseste Gesundheitshotel in Europa – mit weitem Abstand.“

Marienstein Dafür gab’s im Guide 2018 vier Lilien und 20 Punkte – die Höchstnote. Nicht nur für den Lanserhof auf dem Steinberg übrigens, sondern auch für das Mutterhaus, den frisch sanierten Lanserhof Lans in Österreich. Ein Ritterschlag, für den Christian Harisch, Geschäftsführer und Miteigentümer der Lanserhof-Gruppe, seiner Mannschaft dankt. „Wir sind stolz auf unsere einzigartigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, erklärt Harisch.

Seit seiner Eröffnung im Januar 2014 hat der Lanserhof auf dem Steinberg schon viele Preise eingeheimst. Im September 2015 und 2016 holte das Haus den Titel World’s Best Medical Spa. Der Landkreis überreichte 2016 den Wirtschaftspreis, im Februar 2017 erhielt Harisch persönlich den Preis „Hotelier des Jahres“, ausgelobt von der Allgemeinen Hotel- und Gastronomiezeitung.

In die Anlage am Steinberg – mit dazu gehören das Golfhotel und der Golfplatz Margarethenhof – hat die Lanserhof-Gruppe 70 Millionen Euro investiert. Harisch nächstes Projekt in Marienstein ist der Bau von Personalwohnungen. Weiteres ist geplant – unter anderem eine Erweiterung des Golfhotels. jm