Heilig-Kreuz-Kirche in Schaftlach: Sanierung aufs Gleis gesetzt - Glocken dürfen nicht läuten

Von: Christina Jachert-Maier

Die Heilig-Kreuz-Kirche bedarf einer aufwendigen Sanierung von Dach und Turm. Ein Vorbau schützt die Besucher vor herabfallenden Schindeln. © Thomas Plettenberg

Ein Vordach schützt die Besucher der Schaftlacher Heilig-Kreuz-Kirche vor herabfallenden Dachschindeln, und das bereits seit Herbst 2021. Am maroden Dach selbst hat sich bis jetzt nichts getan. Aber: Die Sanierung läuft.

Schaftlach – „Der Zug ist aufs Gleis gesetzt“, versichert Pfarrer Stephan Fischbacher. Das Erzbischöfliche Ordinariat habe die Leistungsphasen I und II offiziell genehmigt, das sei schon ein großer Schritt. „Und nicht selbstverständlich“, weiß Fischbacher. Eine Kerze in Birkenstein zu stiften, habe geholfen.

Es geht allerdings nicht gerade im Eiltempo voran. Die ersten beiden Phasen der Gesamtmaßnahme beinhalten die Grundlagenermittlung und die Vorplanung, mehr nicht. Nach einer Ausschreibung erhielt das Architekturbüro Wolfgang Utz aus Grainau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) den Zuschlag. „Damit sind wir auch glücklich und zufrieden“, sagt Fischbacher. Aktuell liefen Ausschreibungen für die Vermessung und die Statik. Auch dies sei noch Teil der Grundlagenermittlung. „Das Verfahren läuft ohne Verzögerungen, aber es sieht leider so aus, als wäre bisher überhaupt nichts geschehen“, weiß der Pfarrer.

Glockenläuten ist Gift fürs Kirchendach

Fest steht: Das Dach ist schwer mitgenommen. Und es ist nicht mit einer bloßen Reparatur getan. Es gibt ein Kernproblem, das es mit viel Gefühl für die historische Substanz zu lösen gilt: Der Glockenstuhl besteht aus Metall, befindet sich aber in einem Holzturm. „Eigentlich ein Dachreiter, der am Dachstuhl befestigt ist“, erklärt Fischbacher. Im Lauf der Zeit haben die Schwingungen der Glocken in ihrem Metallgehäuse der Holzkonstruktion und dem gesamten Dach schwer zugesetzt. „Es sind erhebliche Schäden da.“

Um sie nicht noch zu vergrößern, dürfen die Glocken seit Jahren nicht mehr läuten. „Das vermissen wir sehr“, sagt Fischbacher. Er habe verschiedene Ton-Kombinationen ausprobiert, kürzer geläutet, aber es helfe alles nichts. „Es scheppert, und man kann mit dem bloßen Auge sehen, dass es nicht guttut.“ Für das Glockengeläut gebe es keine Lösung, was er persönlich sehr bedaure. Die erzwungene Ruhe wird erst nach erfolgter Sanierung enden, und das kann dauern. „Im Moment wissen wir noch nicht, wie lange“, erklärt Fischbacher.

Geduld ist nötig

Ein wenig fürchtet er auch, dass es Probleme geben könnte, wenn das Geläut endlich wieder möglich ist: „Wenn lange Ruhe war und die Glocken dann wieder läuten, gibt’s schnell Beschwerden.“ Noch zeichnet sich dies aber nicht ab. Die Schaftlacher wünschen sich den Glockenklang zurück, viele fragen bei Fischbacher nach, wann’s denn endlich losgeht mit der Sanierung.

Der Pfarrer bittet um Geduld – und ist froh, dass das kirchliche Leben unter dem maroden Dach nicht leidet. „Wir kommen mit unserem Vorbau gut zurecht“, sagt er. Kurzzeitig hatte die Kirche gesperrt werden müssen, weil der Zugang wegen loser Schindeln zu gefährlich war.

Das Patrozinium der Heilig-Kreuz-Kirche wird am Sonntag, 30. April, nach alter Tradition mit dem Heilig-Kreuz-Ritt groß gefeiert. Nach zwei Jahren Coronapause konnte der Brauch 2022 wieder aufleben – und auch heuer erwartet die Pfarrei regen Zulauf.

Traditioneller Heilig-Kreuz-Ritt

Der Heilig-Kreuz-Ritt am Sonntag, 30. April, beginnt um 9.45 Uhr mit der Aufstellung der Reiter am Beginn der Bürgermeister-Erl-Staße. Um 10 Uhr setzt sich die Prozession zum Freikircherl in Bewegung. Dort findet der Festgottesdienst statt. Anschließend bewegt sich die Prozession zurück zu Heilig Kreuz, es erfolgt die Pferdesegnung. Nur bei sehr schlechtem Wetter wird der Gottesdienst in die Kirche verlegt.