Schaftlacher Kindergarten fast fertig: Ende Oktober ist Einzug

Zum Start des Kindergartenjahrs wird in Schaftlach noch Baustelle sein. Aber Ende Oktober können die Kinder den Neubau beziehen - und Bürgermeister Hartl will sein Versprechen halten.

Waakirchen–Noch wird im Innern des neuen Schaftlacher Kindergartens kräftig gearbeitet. Doch bis Ende Oktober soll alles fertig sein, erklärte Bauleiter Michael Steinberger vom Haushamer Büro Wagenpfeil bei seinem Sachstandsbericht im Waakirchner Gemeinderat: „Dann kann der Kindergarten einziehen.“

100 Mädchen und Buben können künftig in vier Gruppen betreut werden. Bisher sind es drei Gruppen mit 75 Plätzen. Nach dem Umzug der Kindergartenkinder in den Neubau beginnt der Umbau des alten Kindergartengebäudes. Wie berichtet, wird dort die Krippe untergebracht. 36 Kleinkinder in drei Gruppen finden Platz. Bisher bestand die Krippe aus zwei Gruppen mit insgesamt 24 Plätzen.

Kindergarten Schaftlach: Zugang zum Haus der Kinder

Auf Wunsch der Kindergartenleitung entsteht laut Steinberger ein direkter Zugang zum benachbarten Haus der Kinder im alten Schulhaus. Dort ist die Mittagsbetreuung der Schulkinder untergebracht. Ein Schotterweg führt künftig an der Westseite vom Kindergarten zum Haus der Kinder.

Mit den Bauarbeiten gehen für den Kindergarten und auch für die Schulkindbetreuung Schaftlach-Waakirchen schwierige Zeiten zu Ende. Die Spielwiese des Kindergartens wurde schmerzlich vermisst. Immer wieder hatten Eltern gefordert, bei der Schulkindbetreuung auf die Schnelle einen Spielplatz zu schaffen. Der Gemeinderat hatte dies stets mit Verweis auf die Kindergarten-Baustelle abgelehnt. Und versprochen: Wenn alles fertig ist, kommt ein Gesamtkonzept für den Kindergarten und die Schulkindbetreuung zum Tragen. Damit die Kinder schnell nach draußen können, spendiert die Gemeinde teuren Rollrasen.

Nach Abschluss der Bauarbeiten: Spielflächen für Kindergarten und Mittagsbetreuung

Jetzt ist es soweit. Im September und Oktober werden die Außenanlagen des Kindergartens hergestellt, erklärte Steinberger. Die Arbeiter stellen eingelagerte Spielgeräte wieder auf. Es gibt auch ein Bodentrampolin, zudem wird ein kleines Amphitheater für Aufführungen angelegt. Auch ein Maibaum bekommt seinen Platz.

Zudem, warf der Bürgermeister ein, sollen Spielmöglichkeiten für die Schützlinge der Schulkindbetreuung eingeplant werden. Der Bolzplatz, der dem TSV Schaftlach gehört, wird dabei erhalten.

