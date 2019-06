Die Eisratzn haben es geschafft. Die Halle und das Vereinsheim der Stockschützen, die zuletzt noch an Geldmangel krankten, sind einsatzbereit. Samstag steigt das erste Turnier.

Schaftlach – Rudi Reber ist erleichtert. „Die Kuh ist vom Eis“, sagt der Waakirchner Gemeinderat. Die neue Halle der Schaftlacher Eisratzn ist einsatzbereit, die Finanzierung gesichert. Schon am morgigen Samstag werden hier die Stockschützen der Bezirksliga Ost ihre Vorrunde spielen.

Der Grund für Rebers Erleichterung: Der Termin drohte lange zu platzen. Wie berichtet, war ein Sponsor ausgefallen, was ein Loch in den Finanzplan der Eisratzn gerissen hatte. Es fehlten 150 000 Euro, ohne die Halle und Vereinsheim nicht fertig geworden wären. Reber sprang ein. Er traf sich wöchentlich mit dem Vorstand der Eisratzn, arbeitete mit ihnen Ziele für den Bau aus und suchte Sponsoren. „Ein großer Dank gilt der Hubertus-Altgelt-Stiftung und ihrem Vorsitzen Anton Lentner.“ Parallel dazu schufteten die Eisratzn „wie die Meerschweinchen“, sagt Reber.

Schaftlacher Stockschützen: Eisratzn-Halle gerettet

Das alles half. Trotzdem blieb eine Finanzierungslücke. Doch Reber berichtete auch dem Gemeinderat regelmäßig über den Fortschritt. Er sagt: „Man hat das gegenseitige Vertrauen gespürt.“ Im nicht öffentlichen Teil seiner jüngsten Sitzung beschloss das Gremium daher, den Eisratzn das fehlende Geld zu leihen. „Mann kann die Leute nicht hängen lassen“, sagt Bürgermeister Sepp Hartl (FWG). „Sie wollten etwas Positives schaffen, und da verdienen sie unsere Unterstützung.“

Im Detail heißt das: Waakirchen schließt die Finanzierungslücke der Eisratzn. Diese überweisen im Gegenzug für die nächsten zehn Jahre die gesamten Einnahmen der Bandenwerbung an die Gemeinde, jährlich aber mindestens 6000 Euro. Bringen die Banden weniger ein, legen die Stockschützen den Rest drauf.

Die Finanzspritze zeigte Wirkung. In den vergangenen beiden Wochen wurde in der Halle das Pflaster gelegt, gerüttelt und geschliffen. Zum Einschießen kamen erfahrene Stockschützen. „Die waren alle begeistert“, sagt Reber. „Die Bahn ist optimal.“ Zuletzt wurden noch 18 LED-Lampen angebracht. Zwar brauchen die Fassade und die Außenanlagen noch ein wenig Zeit, wahrscheinlich bis in den Herbst, aber alle wichtigen Teile der Halle entsprechen bereits den internationalen Standards. Die Folge: „Es hat schon ein Bundesligaverein angefragt, ob er in der Halle seine Turniere veranstalten und dort trainieren darf“, sagt Hartl. Reber hofft außerdem auf internationale Turniere. „Die gute Infrastruktur und die Größe der Halle sind Argumente.“

Gut genutzt wird diese ohnehin. In den nächsten drei Wochen stehen acht Turniere an, berichtet Reber. Neben der Bezirksliga am Samstag auch die Runde um den Aufstieg in die Bezirksliga und die Champions League. Im Winter kann auf zwei Pflaster-Flächen im Süden und Westen der Halle Eishockey gespielt, Schlittschuh gelaufen und mit dem Eisstock geschossen werden. Auch eine Eis-Disco wird es dort geben. Es wird also viel passieren.

Eines seiner wichtigsten Ziele hat Reber allerdings schon erreicht. „Wir haben durch die Halle zehn neue junge Mitglieder gewonnen.“ Einige davon bringen sich auch im Vorstand ein. Damit sei der Verein entscheidend verjüngt. Auch Hartl glaubt an die Zukunft: „Ich glaube, dass man in ein paar Jahren sagen wird: ,Wir haben ja gewusst, dass es gut wird.‘ Also brauchen wir es jetzt nicht schlechtreden.“

Erstes Turnier in der neuen Halle

Die neue Halle öffnet am morgigen Samstag um 7.30 Uhr mit der Vorrunde der Bezirksliga Ost. Jeweils 14 Mannschaften spielen in zwei Runden bis in die Abendstunden.

mas