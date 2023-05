Schöffenliste löst Diskussion im Waakirchner Gemeinderat aus

Gremiums-Mitglieder trauen sich Beurteilung nicht zu

Von Christina Jachert-Maier schließen

Wer eignet sich fürs Amt des Schöffen, wer nicht? Im Waakirchner Gemeinderat löste die Vorschlagsliste für dieses Ehrenamt eine kontroverse Debatte aus.

Waakirchen – Es war eine stattliche Namensliste, die Bürgermeister Norbert Kerkel (FWG) verlas, als es um die Bewerbungen fürs Schöffenamt ging. Wie alle Gemeinden hat auch Waakirchen 2023 eine Vorschlagsliste für die anstehende Schöffenwahl zu liefern. Es geht um die Bestellung ehrenamtlicher Richterinnen und Richter für die Amtszeit von 2024 bis 2028.

Mehr als zehn Namen standen auf der Waakirchner Vorschlagsliste

Die Gemeinden reichen Vorschläge ein, die dann an den Schöffenwahlausschuss am Amtsgericht gehen. Waakirchen war aufgefordert, eine Vorschlagsliste einzureichen, auf der mindestens fünf Namen stehen. Tatsächlich waren es über zehn.

Gemeinderäte wollen sich kein Urteil über Eignung erlauben

„Es ist toll, dass sich so viele gemeldet haben“, meinte Gisela Hölscher (FW). Es handle sich um ein zeitintensives Ehrenamt, schon die Bewerbung bedeute einen beträchtlichen Aufwand. Carolin Marquardt (Wir) sah sich hingegen vor eine Entscheidung gestellt, für die ihr die Grundlage fehlte. Sie kenne vielleicht drei der auf der Liste Aufgeführten, erklärte Marquardt. Wie könne sie also wissen, wer sich für das Schöffenamt eigne?

Lesen Sie hier: Amtsgericht sucht neue Schöffen: Haushamer berichtet von seinen Erfahrungen

Cornelia Riepe (Grüne) fand die Bedenken nachvollziehbar. Sie freue sich über die große Zahl an Bewerbungen und wolle niemanden streichen. Aber vielleicht könne die Gemeinde als Empfehlung an die Auswahlkommission den einzelnen Namen Kommentare zufügen oder sie ihrer Eignung entsprechend in eine Reihenfolge bringen, regte Riepe an.

Aussagen, die bei Jan Heiermann (SPD) heftigsten Widerspruch hervorriefen. Er sei absolut nicht in der Lage, die Eignung einer Person fürs Schöffenamt zu beurteilen, machte er deutlich. Auch dann nicht, wenn er sie „vielleicht vom Grüßen“ kenne.

Gemeinde will keine Prüfung der einzelnen Kandidaten vornehmen

Kerkel pflichtete ihm bei. Die Reihenfolge, in der er die Namen verlesen habe, resultiere aus dem Datum des Eingangs der Bewerbung, stellte er klar. Mit der Eignung habe dies nichts zu tun, die Reihenfolge sei unwichtig. Eine Prüfung der Kandidaten werde die Gemeinde nicht vornehmen: „Das schaffen wir auf keinen Fall.“ Es stehe im Übrigen niemand auf der Liste, der in der Gemeinde gänzlich unbekannt sei, meinte er. Kerkel stellte die Liste unverändert zur Abstimmung. Nur ein Bewerber war wegen der Überschreitung der Altersgrenze von 70 Jahren nicht berücksichtigt. Die Vorschlagsliste wurde gegen die Stimme Marquardts verabschiedet.

jm