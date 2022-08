Ex-Grüner Carsten Brockmann wechselt zur ABV - Shitstorm trifft grüne Gemeinderätinnen

Zwist um Ausschussbesetzung

Stutenbissig, nicht teamfähig: Es fielen böse Worte im Waakirchner Gemeinderat. Sie galten den grünen Gemeinderätinnen Cornelia Riepe und Evi Obermüller. Auslöser war der Wechsel ihres Ex-Fraktionskollegen Carsten Brockmann zur ABV.

Waakirchen – Carsten Brockmann hat viel dafür getan, dass die Grünen bei der Kommunalwahl 2020 erstmals in den Gemeinderat einzogen. Drei Sitze holte die Partei auf Anhieb. Zudem bildete sich eine Fraktionsgemeinschaft mit der SPD, die nur ein Mandat hat. In dieser Stärke war die Gruppierung in den Ausschüssen gut vertreten. Doch Genosse Andreas Kilian – inzwischen wegen Umzugs ausgeschieden – kündigte die Kooperation und schloss sich der ABV an. Und Brockmann verließ erst die Fraktion – wegen persönlicher Differenzen –, dann auch die Partei. Seinen Status als Einzelkämpfer hat er jetzt mit dem Wechsel zur ABV beendet. Die ABV wächst damit auf vier Sitze. Durch die Kooperation mit der SPD – nun durch Jan Heiermann vertreten – sind es sogar fünf. Damit ist die ABV gleichauf mit CSU und FWG.

Für die Grünen: Ausschüsse von sieben auf acht Stimmen vergrößert

Das Nachsehen haben die beiden grünen Gemeinderätinnen Cornelia Riepe und Evi Obermüller. Als Duo stünde ihnen bei der bisherigen Ausschussgröße von sieben Sitzen dort kein Platz mehr zu. Am Rechenmodell, das dies festschreibt, sei nicht zu rütteln, erklärte Bürgermeister Norbert Kerkel (FWG). Er halte es aber für wichtig, dass weiterhin alle Fraktionen in den Ausschüssen vertreten sind. Sein Vorschlag: Die Ausschussgröße wird auf acht vergrößert. Dann steht den Grünen rechtlich wieder ein Sitz zu. Die Empfehlung wurde mit 12:8 Stimmen angenommen, stieß bei den Gegnern aber auf heftigen Widerstand. Die beiden grünen Damen hätten erst Kilian und dann Brockmann vergrault, meinte Christine Weindl (CSU). Beide seien zur ABV mit Rudi Reber an der Spitze gegangen: „Der Rudi ist ja nicht blöd, der angelt sich die Leute, damit er mehr Sitze kriegt.“ Die grünen Gemeinderätinnen wollten halt alles mit Vollgas durchsetzen und verlören darüber ihre Mitstreiter, so Weindl: „Ihr seid einfach nicht teamfähig.“

„Fehlende Teamfähigkeit“

Gisela Hölscher (FW) schloss sich dem Tadel an. Sie wolle das Wort Stutenbissigkeit ja nicht in den Mund nehmen, aber es müsse doch möglich sein, über die Dauer einer Legislatur emotionale und arbeitstechnische Dinge zu trennen. Sie sei schon deshalb gegen eine Vergrößerung der Ausschüsse, weil dies wegen der Sitzungsgelder dem Steuerzahler einige tausend Euro koste. Auch Günther Jeske (FWG) warf Riepe und Obermüller fehlende Teamfähigkeit vor: „Darum haben sie jetzt auch keinen Mann mehr in ihren Reihen.“

Brockmann verfolgte die Debatte schweigend auf seinem neuen Platz bei der ABV. Unterdessen fühlte sich Riepe „wie im falschen Film“ und Obermüller wehrte sich gegen die „Anmaßung eines Urteils, ohne die Hintergründe zu kennen“. Zuspruch bekamen die Gemeinderätinnen von Robert Englmann, Alfred Finger (beide CSU) und Jan Heiermann (SPD), die die Grünen in den Ausschüssen nicht missen wollten: Die bisher konstruktive Arbeit solle doch weitergehen.