Sichere Verbindung zum Rathaus: Waakirchen treibt die Digitalisierung voran

Von: Christina Jachert-Maier

Die Gemeinde Waakirchen treibt die Digitalisierung der Verwaltung voran. © Fabian Sommer/dpa

Die Gemeinde Waakirchen hat eine neue Stelle geschaffen, um mit der Digitalisierung voranzukommen. Im Gemeinderat gab der EDV-Beauftragte einen Sachstandsbericht ab.

Waakirchen – Statt ins Rathaus an den Laptop: Bürger sollen Behördenangelegenheiten online erledigen können. So will es das Onlinezugangsgesetz (OZG). Dies in die Praxis umzusetzen, erweist sich als mühsam. Die Gemeinde Waakirchen hat eine neue Stelle geschaffen, um insgesamt mit der Digitalisierung voranzukommen. Seit Januar 2022 ist Werner Raab als EDV-Beauftragter auf dem Posten. Im Gemeinderat gab er einen Sachstandsbericht ab. Dabei zeigte sich: An etlichen Punkten hakt es noch.

Netzwerk zwischen dem Rathaus und allen Dependancen

Der EDV-Experte hatte viel Basisarbeit zu leisten. Um dem Ziel eines sicheren Netzwerks zwischen dem Rathaus und all seinen Dependancen näherzukommen, waren Uralt-Rechner und überholte Systeme auszutauschen. Es gibt nun ein elektronisches Archiv, der Bauhof und die Kitas sind am Netz, das Kommunalunternehmen ist im neuen Büro angebunden, die Feuerwehr verfügt über eine aktuelle Software, die Wasserzähler werden elektronisch ausgelesen, der digitale Briefversand und Home-Office-Arbeitsplätze sind eingerichtet. Die Arbeitszeit von Mitarbeiterinnen der Kitas und des Reinigungspersonals erfasst neuerdings eine App.

Zudem hält Raab die Homepage der Gemeinde aktuell, auch auf Facebook und Instagram ist die Kommune jetzt präsent. Demnächst soll die Waakirchner Mehrzweckhalle komfortabel mit WLAN ausgestattet werden, was ziemlich teuer kommt. „Da haben wir das Problem mit dem Brandschutz“, berichtet Raab. Einfach Leitungen in der Halle zu legen, sei nicht möglich.

Bei Online-Diensten für den Bürger hakt‘s bei der Unterschrift

Aber wie geht es mit den Online-Diensten der Verwaltung für den Bürger voran? Aktuell könnte er einen Hund online anmelden, wenn er denn einen hätte, meinte Michael Mohrenweiser (ABV). „Aber wann kommen wirklich relevante Bürgerservices, die uns weiterhelfen?“ Die Antwort liegt für Raab auf der Hand: Wirklichen Nutzen bringen die digitalen Möglichkeiten nach seiner Einschätzung dann, wenn der Bürger online unterschreiben kann. Im Moment sei die elektronische Signatur noch nicht soweit, dass der Bürger einen Vorgang wirklich abschließen könne, meinte Raab. „Damit macht das Ganze eigentlich keinen Sinn.“

33 Online-Verfahren bietet das Waakirchner Rathaus an und liegt damit landkreisweit im Mittelfeld. Die pure Zahl sagt nach Einschätzung des EDV-Beauftragten nicht viel aus. „Spannend wird es, wenn der elektronische Bauantrag kommt“, erklärte Bürgermeister Norbert Kerkel.

Einfache Ideen scheitern am Datenschutz

Was einfach und zeitsparend scheint, scheitert schnell am Datenschutz – und an der Sicherheit. Es seien schon viele Kommunen gehackt worden, erinnerte Jan Heiermann (SPD). Martin Weingärtner (ABV) empfahl den Abschluss einer Versicherung für den Fall, dass Hacker die Verwaltung lahmlegen.

Darauf, so Kerkel, habe die Gemeinde bislang verzichtet. Geschäftsleiter Markus Liebl und IT-Mann Raab halten die Gefahrenlage für überschaubar. Sensible Daten zum Beispiel aus dem Einwohnermeldeamt lagere die Gemeinde seit jeher in Rechenzentren aus, meint Liebl: „Die findet man bei uns gar nicht.“ Trotzdem, so Kerkel, werde man sich die Versicherungsangebote noch einmal anschauen.

Grundsätzlich stehe Datensicherheit der digitalen Kommunikation mit dem Bürger oft im Wege, ließ Liebl durchblicken. „Der Dialogpartner muss ja den gleichen Sicherheitsstandard haben wie wir.“ Und das sei beim Bürger meist nicht der Fall.

Schon der Versand der Ladung per E-Mail ist ein Problem

Wie diffizil das Gebiet ist, zeigte sich bei der Anregung von Cornelia Riepe (Grüne), die Ladung zur Gemeinderatssitzung künftig nicht mehr postalisch, sondern kostensparend per E-Mail zu verschicken. Die Geschäftsordnung lasse das zu. Liebl war sich da nicht so sicher. Auch dies, sicherte Kerkel zu, lasse er prüfen.