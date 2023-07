Solarenergie nur für den Eigenverbrauch: PV-Anlage auf Waakirchner Feuerwehrhaus

Von: Christina Jachert-Maier

Aufs Dach des 2021 errichteten Feuerwehrhauses Waakirchen kommt im Herbst eine PV-Anlage. Allerdings wird nur ein Drittel der Fläche belegt. © Archiv tp

Es kommt eine Photovoltaik-Anlage aufs Dach des Waakirchner Feuerwehrhauses. Allerdings wird nur ein Drittel der Fläche belegt – aus wirtschaftlichen Gründen. Im Stillen plant die Gemeinde Größeres: eine PV-Freiflächenanlage beim Tiefbrunnen im Schopfloch.

Waakirchen – Die PV-Anlage auf dem Dach des neuen Feuerwehrhauses war kein Fall von eitel Sonnenschein. Seit der Inbetriebnahme des Neubaus – er beherbergt auch drei kleine Wohnungen – im Oktober 2021 wird im Gemeinderat heftig über die Installation einer PV-Anlage auf dem ausladenden Dach diskutiert. Die Entscheidung fiel jetzt in nicht öffentlicher Sitzung. Das Ergebnis ist kein Geheimnis: Das Kommunalunternehmen (KU) Wohnbaugesellschaft Waakirchen wird eine PV-Anlage aufs Gebäudedach setzen lassen, allerdings nur auf einem Drittel der Fläche.

„Dann ist es auch wirtschaftlich“, erklärt Bürgermeister Norbert Kerkel (FWG). Eine Anlage dieser Größe mit einer Leistung von 30 kW/p reiche aus, um den Bedarf der Mieter und der Feuerwehr zu decken. Die gesamte Dachfläche mit einer PV-Anlage zu belegen, rechne sich hingegen nicht. In diesem Fall müsste ein Großteil des erzeugten Stroms ins Netz eingespeist werden, was zu wenig Geld einbringt, um die Investitionskosten zu decken. Ein unwirtschaftliches Vorgehen, meint Kerkel, sei dem KU nicht zumutbar. Wie KU-Vorstand Luitpold Grabmeyer mitteilt, wird die PV-Anlage im Herbst dieses Jahres montiert.

Diskussionen im Vorfeld

Im Vorfeld hatte sich auch die Energiegenossenschaft Waakirchen-Schaftlach darum bemüht, eine PV-Anlage aufs Dach des Feuerwehrhauses zu setzen und zu betreiben. Im Gemeinderat erinnerten vor allem die Vertreterinnen der Grünen an die Vorbildfunktion der Gemeinde in Sachen Energiewende.

Im Stillen hat die Gemeinde an anderer Stelle Größeres im Sinn: eine Freiflächen-PV-Anlage beim Tiefbrunnen im Schopfloch. Sie soll den Strom für die dortige Pumpe liefern, deren Verbrauch gewaltig ist. „Die Pumpe ist der größte Energieposten, den wir haben“, erklärt Kerkel. Und: Die Freiflächen-PV-Anlage könnte dort gleich zwei Pumphäuser mit Strom versorgen. Gleich neben dem Waakirchner Pumpwerk steht das der Gemeinde Reichersbeuern. Die Nachbarn könnten sich also anhängen. Noch handelt es sich allerdings um Gedankenspiele. Die benötigte Fläche gehört der Gemeinde nicht. „Wir befinden uns in Grundstücksverhandlungen“, berichtet Kerkel. Weil noch nichts in trockenen Tüchern ist, hat die konkrete Planung noch nicht begonnen. Und auch die Gespräche mit der Gemeinde Reichersbeuern müssen noch geführt werden.

Freiflächen-PV-Anlage bei Wasserversorgung

Einige Eckpunkte sind aber schon gesetzt. Dazu gehört, dass die Gemeinde über ihr KU die PV-Freiflächenanlage am Schopfloch selbst betreiben will. Auch hier hatte die Energiegenossenschaft Waakirchen-Schaftlach die Fühler ausgestreckt. Die Voraussetzungen für die Realisierung könnten kaum besser sein: Überschüssiger Strom lässt sich an Ort und Stelle ins Netz einspeisen. So ist das Schopfloch-Projekt auch Teil des Energienutzungsplans der Gemeinde. Erste, ermutigende Gespräche gab es auch mit der Unteren Naturschutzbehörde und dem Wasserwirtschaftsamt. Zunächst, so Kerkel, müssten aber die Grundstücksverhandlungen zum Abschluss kommen: „Davon hängt auch ab, wie groß die Anlage werden kann.“

Stadt Tegernsee lässt Realisierbarkeit von Solarpark am Leeberg prüfen

Die Stadt Tegernsee will der Energiewende mit einem Solarpark auf der „Amerikanerwiese“ am Leeberg Schub geben (wir berichteten). Ob sich die Freiflächen-PV-Anlage mit einer Größe von einem Hektar realisieren lässt, klärt eine Machbarkeitsstudie. Derzeit warte die Stadt auf das Ergebnis des Blend-Gutachtens, berichtet Bürgermeister Johannes Hagn. Es wird die Frage beantworten, ob die Anlage mit 1304 Modulen eine störende Blendwirkung entfaltet. Hagn sieht eine moralische Pflicht, als Kommune alles daran zu setzen, den Klimawandel zu hemmen. Dazu bedürfe es pragmatischer Lösungen, hält er Kritikern entgegen, die ums Landschaftsbild fürchten. „Das optische Argument kann ich nicht gelten lassen.“ Die Leistung der Freiflächenanlage entspreche in etwa der von PV-Anlagen auf 80 Dächern, so Hagn. Die Erfahrung zeige, dass mit so vielen Neuinstallationen auf die Schnelle nicht zu rechnen ist. Aktuell betrage der Anteil an Energieleistung von Dach-PV-Anlagen in Tegernsee 1,46 Prozent, so Hagn: „Das ist lächerlich.“ Konflikte mit dem Naturschutz gebe es nicht: Die Fläche sei im Flächennutzungsplan als Bauland ausgewiesen.