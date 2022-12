Waakirchen sagt Ja zu Solarfeld - und sieht das als Pionierprojekt

Von: Gerti Reichl

Teilen

Auf einer ein Hektar großen Wiese am Waldrand in Point soll die PV-Freiflächenanlage entstehen. © TP

Von einem Pionierprojekt und einem Meilenstein ist die Rede. Einstimmig hat der Waakirchner Gemeinderat für eine Freiflächen-Photovoltaikanlage im Ortsteil Point gestimmt.

Waakirchen – Wenn alle Behörden mitspielen, dann könnte auf einer Wiese südlich des Ortsteils Point eine riesige Freiflächen-Photovoltaik-Anlage (PV) entstehen und die Gemeinde damit voranschreiten, was weitere Bemühungen im Landkreis betrifft, der Energieautarkie näher zu kommen. Der Gemeinderat steht bereits komplett hinter dem Projekt, wie sich bei der letzten Sitzung dieses Jahres am Montagabend zeigte, als der Antrag des Waakirchners Josef Solleder zur Debatte stand.

Bürgermeister Norbert Kerkel (FWG) schickte Fakten voraus: So liegt die ein Hektar große Fläche gleich im Anschluss an das Umspannwerk, was eine Stromeinspeisung ermöglichen könnte. Die Wiese gehört dem Antragsteller selbst und ist bisher als landwirtschaftliche Fläche ausgewiesen. „Es wäre sehr sinnvoll, das Projekt jetzt anzugehen“, fand Kerkel, der von einem bereits positiven Signal des Landratsamts berichtete. „Wir wären damit ein Pionier“, so Kerkel.

Geplanter Solarpark bei Point: 1000 Bürger könnten vom Strom profitieren

Cornelia Riepe (Grüne) versprach Unterstützung. „Ich würde mich riesig freuen, wenn wir ein Vorreiter im Landkreis wären.“ Sie regte aber an, dass eine landwirtschaftliche Nutzung unter den Modulen künftig nicht ausgeschlossen werden sollte. „Das sollten wir zumindest prüfen.“ Außerdem forderte sie, dass Landwirte, für die Solarfelder ein riesiger Markt seien, informiert werden müssten. Dies werde im neuen Jahr durch das Landratsamt erfolgen, wusste Kerkel. Gisela Hölscher (FW) war ebenfalls überzeugt: „Das wäre ein Meilenstein. Je schneller es umgesetzt wird, desto besser“, fand sie. Christine Weindl (CSU), die ebenfalls begeistert war von der Vorreiterrolle Solleders, kündigte sogar an, sich ebenfalls ein Projekt zu überlegen. Zustimmung im Namen der gesamten FWG-Fraktion verkündete schließlich Günther Jeske, wenngleich er noch ein paar Fragen an den Antragsteller hatte, die dieser selbst beantworten durfte.

So wird mit 1720 Modulen geplant, die einen geschätzten Jahresertrag von einer Million Kilowattstunden (kWh) erbringen. 250 Vier-Personen-Haushalte oder 1000 Bürger könnten versorgt werden, informierte Solleder, zugleich Gründer und Vorsitzender der Waakirchner Energiegenossenschaft. Um den Schneerutsch zu gewährleisten, sollen die Module einen Neigungswinkel von 30 Grad bekommen. Für eine Beweidung oder eine Bewirtschaftung unter den Modulen spreche nichts, so der Antragsteller. Zweimal jährlich, frühestens ab Juli, könnte gemäht werden. Solleder bedankte sich für das positive Signal. „Ich freue mich, dass solche Projekte nun in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind.“

Solarpark bei Point: Bauleitplanung wird gestartet

Mit dem einstimmigen Beschluss, dass das Bauleitverfahren gestartet und die Änderung des Flächennutzungsplans in die Wege geleitet wird, war ein erster Schritt gemacht. Er wolle nun alle Hebel in Bewegung setzen, dass die Genehmigung durch die Behörden möglichst zügig erfolgt, sagt Solleder im Nachgang.

Lesen Sie hier: Das sind die Pläne für Tegernsee. auch in Otterfing ist die Rede von einem Solarpark.

gr