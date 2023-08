Photovoltaik-Park in Point: Gemeinde Waakirchen unterstützt privates Projekt

Von: Christina Jachert-Maier

Sepp Solleder © THOMAS PLETTENBERG

Als Privatmann will Josef Solleder ein Pilotprojekt realisieren: einen Photovoltaik-Park auf der grünen Wiese im Landschaftsschutzgebiet. Der Waakirchner Gemeinderat hat das zugehörige Bauleitverfahren für Solleders Wiese in Point jetzt eingeleitet.

Waakirchen – Die Kraft der Sonne zu nutzen, hat Josef Solleder seit jeher fasziniert. Im Juni 2011 gründete der Unternehmer die Energiegenossenschaft Waakirchen-Schaftlach und brachte als deren Vorsitzender sieben Photovoltaik (PV)-Anlagen auf die Dächer gemeindlicher Gebäude. Doch er will mehr: einen PV-Park. Und weil alles so kompliziert wird, wenn viele mit im Boot sind, geht Solleder sein größtes Projekt in Eigenregie an. Wirklich schnell lässt es sich dennoch nicht realisieren.

Im Dezember stimmte der Waakirchner Gemeinderat der Anlage grundsätzlich zu, in der August-Sitzung nun brachte der Gemeinderat die Änderung des Flächennutzungsplans und den Bebauungsplan auf den Weg. „Acht Monate hat das gedauert“, seufzt Solleder. Er saß als Zuhörer im Saal, als das Gremium die Beschlüsse fasste, einstimmig. Bürgermeister Norbert Kerkel (FWG) richtete das Wort an ihn: „Danke Sepp, dass Du an dieser Stelle den Schneepflug spielst.“ Solleder treibe seines Wissens nach die erste PV-Freiflächenanlage im Landschaftsschutzgebiet voran, erklärte Kerkel. Dieses Verfahren werde anderen den Weg bahnen.

Beste Voraussetzungen

Die Voraussetzungen sind günstig. Auf einem Hektar Wiese ist eine Anlage mit 1720 Modulen geplant. Die geschätzte Jahresleistung liegt bei einer Million Kilowattstunden (kWh). Genug, um 250 Vier-Personen-Haushalte zu versorgen. Schon jetzt befindet sich am Standort ein Umspannwerk, sodass der erzeugte Strom leicht eingespeist werden kann. Die Wiese gehört Solleder. Sein Wohnhaus steht gleich daneben, er wird der einzige Nachbar der Anlage sein. Die Fläche ist kaum einsehbar.

„Wenn es da nicht geht, geht es nirgends“, stellte Rudi Reber (ABV) fest. Er hoffe, dass die Behörden dies begreifen: „Sonst verliere ich den Glauben.“ Auch Cornelia Riepe (Grüne) sah nur Vorzüge. Der Strombedarf nehme zu, Anlagen wie diese machten die Energie billiger: „Die Sonne schickt keine Rechnung.“ Besonders gut gefalle ihr, dass für den PV-Park kein Boden versiegelt werde.

Rückbauverpflichtung gehört zum Vertrag

Aktuell ist die Wiese als landwirtschaftliche Fläche ausgewiesen. Um die Module setzen zu können, sind Halterungen im Boden nötig. Gras wächst weiterhin. Wird die Anlage nicht mehr gebraucht, lässt sie sich ohne großen Aufwand entfernen.

Günther Jeske (FWG) wollte beim letzten Punkt auf Nummer sicher gehen. Die Gemeinde habe beim Golfplatz schlechte Erfahrungen in Sachen Rückbau gemacht, erinnerte er. Bauamtsleiter Christoph Marcher verwies auf den Durchführungsvertrag, der im Rahmen des Genehmigungsverfahrens geschlossen werden soll. Sie enthält eine Rückbauverpflichtung.

Realisierung im Frühjahr geplant

Beschlossen ist jetzt die Ausweisung eines Sondergebiets Energie Point Süd. Die Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans und die Aufstellung des Bebauungsplans laufen parallel. Solleder hofft, dass die Genehmigungsbehörde, also das Landratsamt Miesbach, zügig ihr Okay gibt: „Dann können wir im Frühjahr loslegen.“