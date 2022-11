Planfeststellungsverfahren läuft: Steiniger Weg zum Ausbau der B 472 - Maßnahme verzögert sich

Von: Christina Jachert-Maier

Teilen

Der Ausbau des schmalen Teilstücks (rot eingezeichnet) soll die Sicherheit vor allem für Fußgänger und Radfahrer erhöhen. Grafik: Staatliches Bauamt Rosenheim © bro-kreuzm

Ein Ausbau der B 472 soll eine Engstelle zwischen der Einmündung der Glückaufstraße und dem Ortseingang beseitigen. Die Hoffnung auf einen Baubeginn 2023 wird sich aber kaum erfüllen.

Waakirchen – Just dort, wo viele Waakirchner Kinder mit dem Rad unterwegs sind, ist die B 472 ein gefährlich schmales Band. Im Bereich zwischen der Einmündung in die Glückaufstraße – dort sind Schule, Kindergarten und Pfarrheim angesiedelt – und dem Ortseingang fehlt ein Radweg und sogar das Bankett. Das Staatliche Bauamt Rosenheim arbeitet seit den 1970er-Jahren daran, den Ausbau der viel befahrenen Straße durchzusetzen. Bisher sind die Bemühungen am nötigen Grunderwerb gescheitert. Jetzt wollen die Straßenbauer den Bau durchkämpfen. Das nimmt mehr Zeit in Anspruch als gedacht.

Planfeststellungsverfahren läuft noch

2021 startete das Amt ein Planfeststellungsverfahren. Es ist das schärfste Schwert, das Planern zur Verfügung steht: Damit können Grundstückseigentümer auch gezwungen werden, Flächen abzugeben. Die Hoffnung, den Ausbau bereits 2023 umsetzen zu können, wird sich allerdings kaum erfüllen, wie Stefan Leitner, Bereichsleiter Straßenbau beim Staatlichen Bauamt Rosenheim, jetzt durchblicken lässt: „Ein Baubeginn im Jahr 2023 ist aus aktueller Sicht eher unwahrscheinlich.“

Im September 2021 waren Vertreter des Amtes zuversichtlicher gewesen. Damals stellten Planer Bernhard Bauer und Projektleiterin Barbara Hasenknopf im Gemeinderat den Entwurf zur Erweiterung des Teilstücks vor. „Bis 2023 kriegen wir das locker gebaut“, meinte Bauer.

Radweg für mehr Sicherheit

Vorgesehen ist ein Ausbau, der dem restlichen Zustand der B 472 entspricht. Dazu gehört auch ein Radweg. Zudem sieht die Planung eine Querungshilfe vor. Sie ermöglicht den sicheren Übergang zu einem schmalen Weg, der über Point nach Schaftlach führt und viel genutzt wird.

Doch ganz locker ist der Bau nicht durchzusetzen. Wie Leitner berichtet, läuft das Planfeststellungsverfahren noch. Aktuell würden die im Rahmen des Verfahrens eingebrachten Einwendungen bearbeitet. Erst danach könne ein Erörterungstermin abgehalten und ein Planfeststellungsbeschluss erlassen werden, erklärt Leitner.

Grunderwerb macht Probleme

Knackpunkt wird weiterhin der Grunderwerb sein. Am Widerstand der Eigentümer – 2021 war von vieren die Rede – ist der Ausbau bisher gescheitert. Das Staatliche Bauamt werde die Grundstücksverhandlungen erst wieder aufnehmen, wenn der Planfeststellungsbeschluss vorliege, kündigt Leitner an. Von ihrem Erfolg hängt der weitere Zeitplan ab. „Sofern ein positiver Planfeststellungsbeschluss erlassen wird und keine Klagen dagegen vorgebracht werden, wäre ein Baubeginn im Jahr 2024 unser Ziel“, erklärt Leitner.

Hohe Dringlichkeit

Die Dringlichkeit des Ausbaus stuft das Staatliche Bauamts als sehr hoch ein. „Durch die verbesserte Linienführung, die Entflechtung des Verkehrs durch Anlage eines parallelen Geh- und Radweges, wie auch die Erhöhung des Ausbaustandards der B 472 in Verbindung mit dem Umbau des Knotenpunkts an der Glückaufstraße erhöht sich die Verkehrssicherheit“, ist Leitner überzeugt. Es komme zu einer deutlichen Entschärfung der Gefahrenstelle an der Einmündung B 472 in die Glückaufstraße. „Insbesondere für Fußgänger und Radfahrer werden die Gefahren reduziert“, betont Leitner.

Der Waakirchner Gemeinderat hatte sich nicht nur eine Querungshilfe, sondern eine Unterführung für Fußgänger und Radfahrer gewünscht. „Aber das ist vom Tisch“, weiß Bürgermeister Norbert Kerkel. Schon bei der ersten Präsentation hatten die Planer erklärt, für eine Unterführung reiche der Platz nicht – zumal die Grundstücksverhandlungen ohnehin sehr mühsam sind.

Der jetzt geplante Ausbau, so Kerkel, bringe aber eine deutliche Verbesserung. Er hoffe, auf eine schnelle Realisierung. Seines Wissens müsse mittlerweile nur noch ein Grundeigentümer überzeugt werden.