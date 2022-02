Waakirchner Gemeinderat lehnt Südumfahrung ab - Sympathie für die Nulllösung

Von: Christina Jachert-Maier

Teilen

Am Löwendenkmal in der Waakirchner Dorfmitte wird’s oft eng. Nach Möglichkeiten zur Verbesserung der Situation wird noch immer gesucht. © Thomas Plettenberg

Gefragt war eine Positionierung des Waakirchner Gemeinderats zum Thema Ortsumgehung. Eine einfache Südumgehung lehnt das Gremium ab, teurere Varianten scheinen nicht realisierbar. Neu war der Ruf nach der Nulllösung.

Waakirchen – Der Bau einer Südumgehung für Waakirchen ist seit 2017 Teil des Bundesverkehrswegeplans (BVWP) 2030. Die dort skizzierte Trasse für knapp acht Millionen Euro gefiel auch dem früheren Gemeinderat nicht. Die „Billiglösung“ wurde per Beschluss abgelehnt, stattdessen ließ das Gremium selbst eine Planung erstellen. Ergebnis war eine größtenteils im Erdreich versenkte Umgehung (83,5 Millionen Euro), die mit einer Umfahrung von Hauserdörfl kombiniert werden sollte. Diese Variante oder ein Ortstunnel (120 Millionen Euro) sollten es sein. So war die Beschlusslage vor der Kommunalwahl 2020. Danach fiel dem neu gewählten Bürgermeister Norbert Kerkel (FWG) die Aufgabe zu, die gewaltigen Mehrkosten für die von der Gemeinde favorisierten Alternativen gegenüber dem Staatlichen Bauamt Rosenheim zu begründen.

Das Ergebnis verkündete Kerkel zu Beginn der Gemeinderatssitzung erstmals öffentlich: Der Versuch einer Begründung ist schon im Ansatz gescheitert. Denkbar wäre nur eine Argumentation mit dem Naturschutz gewesen, meinte Kerkel. Doch alle Institute hätten den Auftrag, ein Gutachten zu erstellen, wegen Aussichtslosigkeit abgelehnt: „Es hieß, das Geld können wir uns sparen.“ Die teuren Lösungen seien also nicht realisierbar.

„Gegen jede Form von Umgehungsstraße“

Am Beschluss des früheren Gemeinderats, die Südumgehung abzulehnen, hielt das jetzt amtierende Gremium mit einem einstimmigen Votum fest. Was sich geändert hat: Ein großer Teil der Gemeinderäte will keine neue Straße, ob über oder unter der Erde. „Wir sind gegen jedwede Form einer Umgehungsstraße“, erklärte Evi Obermüller (Grüne). Zusätzliche Straßen verlagerten den Verkehr nur. Sie plädiere dafür, kurzfristig mit diversen Maßnahmen – Fußgängerübergänge, Tempolimits und Ähnliches – Verbesserungen zu erreichen. „Da darf es keine Denkverbote geben.“

Alfred Finger (CSU) stellte sich an ihre Seite. Er empfehle, Flüsterasphalt aufzutragen. Neue Straßen zu bauen, halte er nicht für sinnvoll: „Lassen wir es doch so, wie es ist.“ Gisela Hölscher (FW) warnte davor, mit einer Umgehung vor allem den Transitverkehr zu anderen Orten zu befördern: „Da ziehen wir uns den Verkehr her.“

Dass die Situation auf den Ortsdurchfahrten Waakirchen und Hauserdörfl schnell einer Verbesserung bedarf, darin waren sich alle im Gremium einig. Hier Lösungen zu finden, wurde ebenso einstimmig beschlossen wie zuvor die Ablehnung der Südumgehung.

Mehrheitsentscheidung für die Suche nach einer langfristigen Lösung

Zur Abstimmung stand aber auch noch ein dritter Punkt. Dabei ging es um die Kernfrage: Will der Gemeinderat die Umgehungsplanung insgesamt beenden oder sich noch eine Tür offen halten? In jedem Fall, so Kerkel, werde die Südumgehung Teil des BVWP bleiben, der bis zum Jahr 2030 gilt. Zur Abstimmung stand der Satz: „Es soll weiterhin versucht werden, eine langfristige, allgemein verträgliche Lösung für beide Ortsteile Waakirchen und Hauserdörfl zu finden“. Mit 13:6 Stimmen fand diese Aussage eine Mehrheit.

Bei den künftigen Gesprächen mit dem Staatlichen Bauamt Rosenheim soll auch ein von der Bürgerinitiative Verkehr (BI) entwickelter Planungsvorschlag besprochen werden. Er sieht einen 400 Meter langen Tunnel zwischen Rathaus und Tankstelle vor, andere Abschnitte sollen in Tröge gefasst oder eingehaust werden. Die Kosten dürften sich auf 20 bis 25 Millionen Euro belaufen.

„Wir stehen an einer Weggabelung“

Michael Mohrenweiser (ABV) warnte davor, jetzt einfach nichts zu tun. Der Verkehr sei da und werde auch noch zunehmen. Jetzt von allem Abstand zu nehmen, halte er für populistisch. Der Gemeinderat müsse den Mut finden, nach Lösungen zu suchen: „Wir stehen an einer Weggabelung.“

Zahlreiche Zuhörer verfolgten die Debatte, darunter Lars Hülsmann von der Bürgerbewegung, die eine Umfahrung ablehnt. Er hätte sich ein klares Nein zu einer Umfahrung gewünscht: „Jetzt geht das Taktieren weiter.“ Rainer Küppers von der BI Verkehr, Befürworter der Umgehung, sieht durch den Wunsch nach Verbesserungen noch Raum für weitere Planungen. Für ihn ist auch wegen der Gefahr schwerer Unfälle klar: „Der Schwerlastverkehr gehört raus aus Waakirchen.“

Tegernsee-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Tegernsee-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Tegernsee – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.