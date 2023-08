E-Fahrzeugverleih: Wichtigste Ankerpunkte bleiben Fernziel

Von: Christina Jachert-Maier

In Gmund ist „eSeeShare“ angekommen. Allerdings nicht am Wunschziel Bahnhof, sondern bisher nur am Rathaus. Im Juli präsentierten dort (v.l.) Michael Fischer (Energie Südbayern), Florian Appel (Tegernseer Energiegesellschaft) und Bürgermeister Alfons Besel den Opel Mokka-e. © TTT

Der E-Fahrzeugverleih ist über das Tegernseer Tal hinaus angekommen. Doch die Bahnhöfe Gmund und Tegernsee können so schnell nicht angebunden werden.

Tegernseer Tal/Waakirchen – Im Mai an den Start gebracht, hat der E-Fahrzeugverleih „eSeeShare“ ein ordentliches Wachstum hingelegt. Noch heuer wächst das Tegernseer Projekt übers Tal hinaus nach Waakirchen. Was fehlt, sind Ankerpunkte an den beiden Bahnhöfen am Tegernsee. Die sind so schnell auch nicht zu erwarten.

ECar-Sharing im Tegernseer Tal wächst - Schaftlach bekommt neuen Ankerpunkt

Im Idealfall steigt der Bahnreisende aus dem Zug und geht ein paar Schritte vom Gleis zum Ankerpunkt von „eSeeShare“, wo ein Leihfahrzeug für ihn bereitsteht. „Es geht um die letzte Meile“, sagt Florian Appel, Projektverantwortlicher für das Verleihmodell bei der Tegernseer Energiegesellschaft (TEG), einem Unternehmen der Stadt Tegernsee. Zu gerne hätte er beim Start von „eSeeShare“ im Mai auch gleich die Einweihung von Ankerpunkten an den Bahnhöfen Gmund und Tegernsee gefeiert. Dass daran nicht zu denken war, ist übergeordneten Planungen geschuldet. Sowohl in Gmund als auch in Tegernsee ist derzeit nicht klar, wie die Bahnhöfe künftig aussehen sollen. „Das ist unser Hemmschuh“, sagt Appel.

Somit bekommt Schaftlach den ersten Bahnhof-Ankerpunkt von „eSeeShare“. Wie berichtet, hat der Waakirchner Gemeinderat einer Zweckvereinbarung mit der Stadt Tegernsee zugestimmt und damit die Basis für die Teilhabe am System gelegt. Ein Standort soll der Schaftlacher Bahnhof sein. „Da müssen wir noch die technische Machbarkeit prüfen“, erklärt Appel. Er rechne allerdings damit, dass die Umsetzung bis nächstes Jahr warten müsse. Dies liege auch an den langen Lieferzeiten der E-Autos und der Technik für die Ladestation.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Umweltprämie für die Anschaffung von E-Fahrzeugen – immerhin 4500 Euro pro Stück – Ende August wegfällt, wie Appel berichtet. Das wirke sich auf die Leasingraten aus und mache die Autos teurer.

„eSeeShare“ wächst: Erster Ankerpunkt außerhalb des Tegernseer Tals

Ein zweiter Ankerpunkt in Waakirchen ist aber schon gesetzt: in der Ortsmitte. An dieser Stelle ist die Umsetzung bereits weitgehend geklärt, es finden Appel zufolge abschließende Gespräche statt. Die Realisierung sollte noch in diesem Jahr klappen. Das Auto, ein VW e-Up, ist längst bestellt und wird demnächst ausgeliefert.

Der Ankerpunkt im Waakirchner Zentrum wird der siebte von „eSeeShare“ sein – und der erste außerhalb des Tegernseer Tals. „Wir wollen das Modell in den ganzen Landkreis tragen“, erklärt Appell. Es fänden Gespräche mit etlichen Gemeinden statt.

Anschluss an den Gmunder Bahnhof weiter in die Ferne gerückt

Die Schaffung von Ankerpunkten am Gmunder und Tegernseer Bahnhof muss unterdessen ein Fernziel bleiben. Dabei gab’s für Gmund lange vor dem offiziellen Start des Verleihmodells im Mai schon konkrete Pläne, wo „eSeeShare“ andocken kann. Die Gemeinde Gmund ging damals davon aus, ihre weit fortgeschrittene Planung für die Umgestaltung des Bahnhofsareals umsetzen zu können.

„Wir hatten schon über das Thema Ladeinfrastruktur gesprochen“, berichtet Appel. Mitnichten nur für die E-Autos, sondern auch für künftige E-Busse der RVO. Man befasste sich mit der benötigten Trafostation. Doch dann machte im November 2022 die überraschende Forderung des Bau- und Verkehrsministeriums und der Bayerischen Eisenbahngesellschaft nach einem längeren Bahnsteig die bisherigen Überlegungen zunichte (wir berichteten). Man müsse abwarten, wie die neue Gmunder Planung aussieht, meint Appel.

Bahnhof Tegernsee soll an „eSeeShare“ angeschlossen werden

Auch am Tegernseer Bahnhof wird sich manches verändern, schon wegen der geplanten Elektrifizierung. Das E-Werk werde die Technik wohl entsprechend ertüchtigen müssen, erklärt Appel. „Aber wir wissen noch nicht, in welcher Dimension.“

Trotz der Holprigkeiten und auch ohne Bahn-Anbindung findet „eSeeShare“ Appel zufolge gute Resonanz. Genaueres soll eine Erhebung nach den Sommerferien zeigen. Doch es zeichnet sich schon ab, dass der Verleihservice nicht nur bei Gästen ankommt, wie Appel feststellt: „Rund zwei Drittel der Nutzer sind Einheimische.“

