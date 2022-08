Telekom baut Glasfasernetz aus - Gemeinde Waakirchen leistet Unterstützung

Von: Christina Jachert-Maier

Bunt und unverzichtbar für die digitale Zukunft: das Glasfasernetz. © Michael Krüger

Die Telekom baut ihr Glasfasernetz in Schaftlach und Piesenkam aus. Dies war Thema im Waakirchner Gemeinderat. Dort hofft man, dass die Telekom den Ausbau schnell vorantreibt.

Waakirchen - Die Telekom baut ihr Glasfasernetz in Schaftlach und Piesenkam aus. „Das ist sehr erfreulich“, erklärte Bürgermeister Norbert Kerkel (FWG) im Waakirchner Gemeinderat. Das Unternehmen treibe den Ausbau auf eigene Kosten voran. In den beiden Ortsteilen erhalte jedes Haus einen Anschluss. Die Gemeinde müsse sich finanziell nicht beteiligen, sei aber gebeten, den Ausbau zu unterstützen. „Da geht’s drum, dass wir die Telekom in die Straßen lassen und die Aktion auch über die Homepage bekanntmachen“, berichtete Kerkel. Der Beschluss, diese Unterstützung zu leisten, fiel einstimmig.

„Wir kommen ein schönes Stück voran“

„Wir kommen damit ein schönes Stück voran“, meinte Kerkel mit Blick auf das Bestreben, im gesamten Gemeindegebiet schnelles Internet zu bieten. Dass sich der Telekom-Ausbau auf Schaftlach und Piesenkam beschränkt, hat seinen Grund: In Waakirchen sorgt seit jeher Vodafone für schnelle Verbindungen. Diese Aufteilung habe sich etabliert, merkte Kerkel an.

Zweifel an schneller Umsetzung

Seiner Einschätzung nach wird Telekom den Ausbau bis zum Jahr 2024 oder 2025 vollziehen. Im Gemeinderat wurde die Befürchtung laut, dass die Umsetzung der Pläne länger dauern könnte. Manches, was die Telekom 2014 angekündigt habe, sei bis heute nicht erledigt, erinnerte Carsten Brockmann (ABV). Immer wieder sei von Personalmangel, Problemen mit Zulieferern und anderem die Rede gewesen. Rudi Reber (ABV) pflichtete bei. Leider habe die Gemeinde kein Druckmittel, um den zügigen Ausbau durchzusetzen. „Und dann schauen wieder Leute mit dem Ofenrohr ins Gebirge.“

Mit dem Unterstützungsbeschluss habe die Gemeinde doch wenigstens die Chance, dass etwas passiere, meinte Kerkel. In diesem Bereich selbst tätig zu werden, sei für die Gemeinde kaum machbar und damit keine Alternative.

Große Nachfrage erwartet

Eines verspricht die Telekom schon jetzt: In den ersten neun Monaten nach Installation der Leitungen kann die Kundschaft den Hausanschluss ohne die sonst fälligen Kosten in Höhe von knapp 800 Euro buchen. Wer später anschließt, wird zur Kasse gebeten. „Das ist ein super Angebot“, meinte Alfred Finger (CSU). In Marienstein habe Vodafone auch für die ersten Hausanschlüsse die Anschlussgebühr erhoben.

Einen Zwang zum Anschluss ans Glasfasernetz gebe es natürlich nicht, machte Kerkel deutlich. Er gehe aber von einer regen Nachfrage in den beiden Ortsteilen aus: „Bei vielen ist der Leidensdruck groß.“