Betreiber von Golfplatz in Piesenkam will Gefahrenstellen beseitigen

Den längst überfälligen Bau einer Unterführung forderte der Waakirchner Gemeinderat bei einem Ortstermin am Golfplatz Piesenkam. Der Betreiber überraschte mit neuen Vorschlägen.

Piesenkam – Golf ist eigentlich kein gefährlicher Sport. Anders sieht es aus, wenn eine Kreisstraße durch den Platz führt. So wie in Piesenkam, wo der Waakirchner Gemeinderat den Betreiber Karl Heinz Krutz jetzt einen Besuch abstattete. Beim Ortstermin ging es zum einen um den überfälligen Bau einer Unterführung der MB6. Ein großes Thema war auch die Bahn 17. Sie ist an der Straße gelegen. Geht ein Schlag daneben, kann der Golfball auf der Fahrbahn landen – oder auch einen Verkehrsteilnehmer treffen. „Das ist sehr gefährlich“, meint Bürgermeister Norbert Kerkel. Bei der Besprechung habe Krutz Lösungen in Aussicht gestellt.

„Er will den gesamten Platz umstrukturieren“, berichtet Kerkel. Dies so, dass der Bau einer Unterführung am Ende gar nicht mehr erforderlich wäre. Auch die Gefahr fliegender Golfbälle solle mit der Umplanung gebannt werden. Für die neue Gestaltung wolle Krutz in einer der nächsten Gemeinderatssitzungen einen Antrag vorlegen, erklärte Kerkel.

Wie berichtet, hatte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung vehement verlangt, Krutz zum Handeln zu zwingen. Sollte der Golfplatzbetreiber nicht endlich die versprochene Unterführung bauen, müsse ein Teil des Platzes gesperrt werden. Aktuell queren die Golfer die Straße bei jeder Runde zweimal.

Krutz plant übrigens auch ein Hotel in Krottenthal. Die Gemeinde wartet auf den Baubeginn. Einiges scheint mysteriös.