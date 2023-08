Startschuss für Waakirchner Rathaus-Planung - Umzug Ende 2025 geplant

Von: Christina Jachert-Maier

Das Kreissparkassen-Gebäude gehört der Gemeinde Waakirchen bereits. Das beauftragte Architekturbüro ABH hat sein Büro im Gebäude. © Thomas Plettenberg

Ende 2025 will die Gemeinde Waakirchen ihr neues Rathaus beziehen. Die Planung für Umbau und Erweiterung des Kreissparkassengebäudes hat sie jetzt vergeben. Der Architekt ist im Auftrag quasi zuhause: Das Büro ABH von Hans Hagleitner hat das Gebäude errichtet und dort auch seinen Sitz.

Waakirchen – Das neue Waakirchner Rathaus steht schon. Vor einem Jahr hat die Gemeinde der Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee ihr Gebäude in der Ortsmitte abgekauft, um es zum Verwaltungssitz zu machen. Jetzt hat der Gemeinderat entschieden, wer den Umbau plant: Architekt Hans Hagleitner. Der Beschluss fiel in nicht öffentlicher Sitzung. Es ist der Startschuss für die konkrete Planung. Bürgermeister Norbert Kerkel (FWG) hofft, dass alles zügig geht: „Ende 2025 würden wir gerne einziehen.“

ABH bleibt auch künftig im Gebäude

Die Entscheidung, Hagleitners Architektur-Büro ABH den Planungsauftrag zu erteilen, lag buchstäblich nahe. Hagleitner hat die repräsentative Niederlassung der Bank vor rund 20 Jahre gebaut und sich im Obergeschoss sein Büro eingerichtet. Der Mietvertrag des Architekten mit der Kreissparkasse wurde von der Gemeinde mit dem Kauf übernommen. Die Kommune wird ihn auch nach dem Umbau nicht kündigen, ABH bleibt im Gebäude. Dessen Obergeschoss biete sich für eine Rathaus-Nutzung wegen fehlender Barrierefreiheit ohnehin nicht an, erklärt Bürgermeister Kerkel: „Der Lift geht nicht bis ganz nach oben.“

Die Gemeinde habe den Planungsauftrag ausgeschrieben, gab Bauamtsleiter Christoph Marcher in der öffentlichen Sitzung bekannt. Es sei nur von ABH ein Angebot abgegeben worden. Der Gemeinderat nahm es an.

Anbau für Sitzungssaal und Büros

Der Kreissparkasse ist die Niederlassung zu groß geworden. Für die Gemeindeverwaltung mit rund 20 Mitarbeitern reicht der Platz hingegen nicht. Darum erhält das Haus einen Anbau, der stattlich ausfallen dürfte. Denn es sollen dort neben einem geräumigen Sitzungssaal auch Büros für Mitarbeiter unterkommen. Angedacht ist auch, die Gemeindebücherei im neuen Rathaus anzusiedeln. Sie hat bislang im Tiefparterre der Schule ihr Domizil. „Wir würden die Bücherei gerne in die Ortsmitte holen“, erklärt Kerkel. Ob der Platz dafür reicht, müsse sich aber noch zeigen.

Wohnbaugesellschaft Waakirchen ist schon eingezogen

Bereits im Januar hat das Kommunalunternehmen Wohnbaugesellschaft Waakirchen ein Büro in dem Gebäude bezogen. Zudem hat die Kreissparkasse angekündigt, als Mieter an dieser Stelle präsent zu bleiben.

Ein Zeitplan für das Rathaus-Projekt ist gesetzt: Bis zum Frühjahr 2024 soll die Planung stehen. Den Beginn der Bauarbeiten peilt die Gemeinde für den Herbst an. Eine Kostenschätzung ist Kerkel zufolge im jetzigen Stadium noch nicht möglich. Dafür, meint er, gebe es zu viele Unwägbarkeiten. Die beträfen auch den Zeitplan, merkt Kerkel an. Ziel sei, schnell voranzukommen: „Aber bei so einem Gebäude weiß man einfach nie, worauf man stößt.“