Unfall bei Kapler Alm: Stau auf B318 bei Waakirchen

Im einsetzenden Gewitter hat sich soeben ein Verkehrsunfall auf der B318 auf Höhe der Kapler Alm ereignet. Es staut sich bis nach Dürnbach zurück.

Waakirchen - Im einsetzenden Gewitter ist es am Freitagabend, 10. Juli, zu einem Verkehrsunfall auf der B 318 im Gemeindebereich Waakirchen gekommen. Wie die Polizei Bad Wiessee auf Nachfrage mitteilt, hat es gegen 18 Uhr auf der Abbiegespur nach Schaftlach nördlich der Kapler Alm gekracht. Zwei Autos seien in den Unfall involviert gewesen, eine Person wurde leicht verletzt. Die Bundesstraße ist aktuell während der Bergungsarbeiten halbseitig gesperrt, es staut sich in beide Richtungen.

sg