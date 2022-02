Rechenschaftsbericht von Bürgermeister Norbert Kerkel online: Von Ortsumfahrung bis Obdachlosenunterkunft

Von: Christina Jachert-Maier

Teilen

Die Obdachlosenunterkunft an der Schmied-Balthes-Straße hat ein zusätzliches Bad erhalten. © tp

Weil die Pandemie eine Bürgerversammlung in Präsenz unmöglich macht, hat der Waakirchner Rathauschef Norbert Kerkel seinen Rechenschaftsbericht online veröffentlicht.

Waakirchen - Eine echte Bürgerversammlung von Angesicht zu Angesicht: Daran ist wegen der Pandemie nicht zu denken. Seinen Rechenschaftsbericht hat der Waakirchner Bürgermeister Norbert Kerkel (FWG) darum auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht, angereichert mit vielen Fotos. Er bedaure sehr, dass eine Präsenzveranstaltung nicht durchführbar war, meint Kerkel.Auf diesem Weg wolle er jedoch zumindest einen Überblick geben. Somit ist die Bürgerversammlung 2021 für das Berichtsjahr 2020 unter www.waakirchen.de online abrufbar.

Bau des Feuerwehrhauses größtes Projekt

Der bedeutsamste Neubau der Gemeinde war zweifelsohne das neue Feuerwehrhaus Waakirchen am Kreisel in Hauserdörfl. Auch die Erschließung des erweiterten Gewerbegebiets Brunnenweg mit der Peter-Westermeier-Straße gehört zu den großen Projekten. Aber auch eine nicht augenfällige Investition taucht im Rechenschaftsbericht auf: Die Gemeinde hat die Obdachlosenunterkunft an der Schmied-Balthes-Straße 8 in Waakirchen mit einer zusätzlichen Nasszelle ausgestattet. Dies deshalb, um auch Frauen aufnehmen zu können, wie Kerkel erklärt. Aktuell leben dort drei Männer. Ein Bewohner, berichtet der Bürgermeister, sei schon seit Jahren in dem gemeindlichen Haus einquartiert. Zwei weitere fanden vor Kurzem Aufnahme. Zu den glücklich abgeschlossenen Projekten gehören auch der Geh- und Radweg zwischen Schaftlach und Point sowie die neue Urnen-Stele am Schaftlacher Friedhof, wo auch Wege saniert wurden.

Ortsumfahrung noch in der Diskussion

Weit oben auf der Liste künftiger Projekte steht die Ortsumfahrung von Waakirchen. Sie ist im Bundesverkehrswegeplan 2030 festgehalten, in der Bevölkerung aber umstritten. Wie berichtet, diskutiert der Gemeinderat bei seiner Sitzung am Dienstag (Beginn 19 Uhr in der Turnhalle) über den künftigen Kurs.

Auf der Agenda steht zudem der Ausbau eines schmalen Teilstücks der B 472 zwischen dem Waakirchner Ortseingang und der Einmündung in die Glückaufstraße, den das Staatliche Bauamt Rosenheim jetzt zügig vorantreibt. Zudem will Kerkel den Breitbandausbau, den Hochwasserschutz und die Anlage von Blühwiesen vorantreiben.

Zum Bericht gehört auch ein Einblick in die Finanzen. 2020 belief sich der Gesamthaushalt auf 21,2 Millionen Euro, 2021 waren 22,5 Millionen Euro angesetzt. Ende 2020 belief sich der Schuldenstand auf 5,4 Millionen Euro, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 918 Euro entspricht. 2019 waren es noch 749 Euro gewesen. Die Zahl der Einwohner wächst. Ende 2020 waren 5933 im Rathaus gemeldet, im Vorjahr 5899. Dagegen sank die Zahl der Geburten leicht von 62 (2019) auf 57 (2020).

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Tegernsee-Newsletter.