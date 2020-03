Waakirchen: Auffahrunfall mit drei Autos auf der B318

Auf der B318 bei Waakirchen sind gleich drei Autos ineinandergekracht. Der erste Fahrer hatte gebremst, die anderen beiden zu spät reagiert.

Waakirchen - Am Montag ist es auf der B 318 zu einem Auffahrunfall gekommen. Wie die Polizei meldet, fuhren kurz nach 14 Uhr drei Autos hintereinander in Richtung Holzkirchen – ein 30-jähriger Rottacher in einem Pkw mit Anhänger, ein 27-jähriger Holzkirchner sowie ein 46-jähriger Schweitenkirchner. Auf Höhe der Krottenthaler Alm staute sich der Verkehr. Der Rottacher bremste. Der Holzkirchner und der Schweitenkirchner bemerkten das zu spät und kollidierten jeweils mit dem Heck des Vorausfahrenden. Der Sachschaden beträgt rund 10 000 Euro. Verletzt wurde niemand.

