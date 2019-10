Möglicherweise war der Alkohol die Ursache für einen Angriff in Bad Tölz. Ein Waakirchner attackierte einen Tölzer brutal.

Bad Tölz/Waakirchen – Nach Angaben der Polizei befand sich ein 43-jähriger Tölzer am Montag gegen 16 Uhr am Kiosk am Isarkai.

Er hatte bereits ein paar Bier intus, als ein 42-jähriger Waakirchner plötzlich auf den Tölzer zukam und diesem an den Hals griff. Eine Ursache für die Streitigkeit konnte die Polizei nicht ausmachen.

Waakirchner attackiert Tölzer brutal - Polizei greift ein

Der freiwillige Alkotest beim Waakirchner ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Er wurde in Gewahrsam genommen. Der Tölzer erlitt durch die Attacke eine leichte Rötung am Hals.

Alle News und Geschichten aus Waakirchen und Umgebung lesen Sie immer aktuell und nur bei uns.