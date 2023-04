Waakirchen: Betreuungsengpass wegen Personalnot - Erzieherinnen bekommen Zulage

Im Kindergarten und auch in der Krippe fehlen in der Gemeinde Waakirchen Plätze. Der Grund: Personalmangel. Um neue Fachkräfte zu gewinnen, zahlt die Kommune künftig eine außertarifliche Zulage.

38 Kinder nicht betreut

38 Kita-Kinder sind in Waakirchen bei der Vergabe der Betreuungsplätze leer ausgegangen – weil Erzieherinnen fehlen. Die Gemeinde lockt jetzt mit besserer Entlohnung.

Waakirchen – Die Entscheidung, dem pädagogischen Team im Schaftlacher Haus für Kinder eine Zulage zu bescheren, fällte der Waakirchner Gemeinderat unter Ausschluss der Öffentlichkeit. „Da geht es schließlich um Gehälter und Personalfragen“, erklärte Bürgermeister Norbert Kerkel. Die Hintergründe hingegen legte er in öffentlicher Sitzung ausführlich dar. Bei der Anmeldung fürs neue Kita-Jahr hätten 19 Kindergarten- und ebensoviele Krippenkinder keinen Betreuungsplatz bekommen, berichtete er. „Und das nicht, weil wir geschlafen hätten und unsere Zahlen nicht kennen“, betonte Kerkel. Die Gemeinde könnte problemlos mindestens eine neue Gruppe sofort öffnen – wenn denn Fachkräfte zu haben wären.

Um sie zu gewinnen, empfehle er eine Gehaltszulage. „Wir haben bei Bewerbungsgesprächen festgestellt, dass das schon eine Rolle spielt.“

Immer mehr Eltern beanspruchen Betreuungsplätze

Das Problem ist nicht neu. Wie berichtet, gab’s in der Schaftlacher Kita wegen Personalmangel schon im Herbst 2022 einen Aufnahmestopp für Krippenkinder, bereits geschlossene Verträge mussten gekündigt werden. Zwischenzeitlich habe die Gemeinde sogar eine Erzieherin anstellen können, so Kerkel. Das Arbeitsverhältnis war aber nicht von Dauer. Inzwischen ist die Gewinnung geeigneter Fachkräfte für die Kinderbetreuung noch dringlicher geworden.

Dabei sei die Zahl der Kinder im Gemeindegebiet Waakirchen insgesamt nicht größer geworden, berichtete Kerkel. „Wir haben immer zwischen 60 und 70, heuer waren es 61.“ Allerdings müssten angesichts der Inflation und stetig wachsender Kosten mehr Eltern die Betreuungsangebote in Anspruch nehmen. Zudem sei bei zwölf so genannten „Korridorkindern“ – Kinder, die zwischen dem 1. Juli und dem 30. September sechs Jahre alt werden – die Entscheidung gefallen, sie heuer nicht einzuschulen. Sie bleiben also noch ein weiteres Jahr im Kindergarten. An diesem Trend werde sich nach Einschätzung der Pädagogen auch künftig kaum etwas ändern, meinte Kerkel: „Die Kinder sind oft einfach noch nicht schulfähig.“

Warteliste: Vergabe nun auch nach Wartezeit

Um dem Notstand abzuhelfen, versuche die Gemeinde derzeit auch, eine Großtagespflege einzurichten, erklärte der Bürgermeister. „Aber das ist nicht so einfach, wie es sich anhört.“ Es seien viele Vorgaben zu erfüllen.

Evi Obermüller (Grüne), Kinder- und Jugendbeauftragte der Gemeinde, kennt die Nöte der Eltern. „Es haben sich viele an mich gewandt, die wirklich verzweifelt sind.“ Manche fürchteten, überhaupt niemals in ihrer Gemeinde einen Betreuungsplatz für ihr Kind oder auch ein Geschwisterkind zu bekommen. Aus ihrer Sicht, so Obermüller, müsse bei der Platzvergabe berücksichtigt werden, ob die Eltern schon im Vorjahr auf der Warteliste standen. „Das gehört bisher nicht zu den Auswahlkriterien.“

Gisela Hölscher (FW) plädierte unbedingt dafür, Anreize für pädagogisches Personal zu schaffen. Schließlich werde sich die Situation noch verschärfen, wenn die Grundschulen ab 2026 auch eine Nachmittagsbetreuung anbieten müssen: „Darauf sollten wir uns vorbereiten.“ jm

