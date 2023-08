Christlwirt in Waakirchen: Für viele das zweite Wohnzimmer

Von: Alexandra Korimorth

Eine historische Ansicht des Waakirchner Christlwirts. Damals gab es noch eine eigene Metzgerei. © Privat

Die Familie Piroch führt den Christlwirt in Waakirchen seit 1978. Die Betreiber verstehen sich als Teil der Dorfgemeinschaft.

Waakirchen – Waakirchen kennt man wegen seines Löwen-Denkmals, des Gebirgsschützentreffens zum Gedenken an die Sendlinger Mordweihnacht und – des Christlwirts. Das Wirtshaus ist das Herz des Dorfes, das die Wirtsfamilie Piroch nach einem zweijährigen Leerstand zunächst reanimiert hat und seit nunmehr 13 Jahren vitaler denn je schlagen lässt.

Historie des Christlwirts geht bis 1790 zurück

Es sind die Menschen, nicht das Gebäude, die aus dem Christlwirt eine Dorfmitte machen. Seine Historie geht bis 1790 zurück, verliert sich aber durch vielfachen Besitzerwechsel im Dunst der Vergangenheit. Woher der Name Christlwirt kommt, ist nicht bekannt. Nur dass er seit 1849 nicht mehr nur als landwirtschaftliches Anwesen genutzt wurde, sondern seither auch immer Gastwirtschaft war – sogar mit Metzgerei und Schlachthaus im hinteren Bereich. Zwischenzeitlich gehörte er wohl der Brauerei Hohenburg und danach auch zur Brauerei Reutberg.

1978 wurde das Anwesen vom jetzigen Eigentümer erworben und so umgebaut, wie es heute dasteht – mit einer großen Küche, zwei Gaststuben und sechs Gästezimmern im Obergeschoss und dem privaten Bereich für die Wirtsfamilie. Auch wenn das Gasthaus, seit es 2018 vom Freistaat als eine der „100 besten Heimatwirtschaften“ ausgezeichnet wurde, weit über die Region bekannt ist und viele von außerhalb zum Essen hinpendeln, so ist der Christlwirt eine Dorfwirtschaft im besten Sinne.

Die Traditionsgaststätte hat sich in all den Jahren äußerlich kaum verändert. Der Zaun ist mittlerweile allerdings verschwunden. © Thomas Plettenberg

Im Christlwirt verkehren noch immer viele Stammgäste

Hier feiern und trauern und treffen und ratschen und entspannen sich die Einheimischen. Hier lassen sie sich nicht nur sonntags oder zu Feiertagen verwöhnen. Die Stube im Christlwirt ist vielen das zweite Wohnzimmer, Terrasse und Biergarten das persönliche Balkonien. Hier gibt es Stammplätze, Stammtermine beispielsweise der Handwerker, die hier gern zu Mittag essen, und freilich auch so manchen Stammtisch, wie zum Beispiel den „Altherren-Stammtisch“. Das sind 13 bis 15 Männer in ihren 60ern bis 80ern, die sich hier seit Jahren jeden Sonntag austauschen. „Früher“, weiß Fanni Piroch, die den Service schmeißt, „ging es da mehr um Tagesaktuelles. Heute schon auch um das tagesaktuelle Befinden.“ Da säßen richtige Gesundheitsexperten, meint sie lachend.

Ein Großteil der Christlwirt-Gäste sind Stammkunden, die die Wirtsleute Fanni und Christian Piroch alle kennen – beim Vornamen. Das gilt auch für die beiden Söhne Christopher und Barnabas, die – obgleich sie mittlerweile beide studieren – ihre Eltern unterstützen. Sie sind im Gasthaus groß geworden und in den Betrieb hineingewachsen. Christopher ist sogar bei seinem Vater und Kochchef Christian in die Lehre gegangen. Auch Christopher und Barnabas wissen, wer wo sitzen mag und was jeder gerne trinkt und isst. „Die beiden sind unser ganzer Stolz“, erklären die Wirtsleute.

Christian Piroch kocht Heimat und Kindheit zurück

Auf die Karte im Christlwirt kommen regelmäßig die Leib- und Lieblingsspeisen der Gäste, die dann auch per WhatsApp informiert werden, dass es wieder so weit ist mit dem Rehschnitzel, dem frischen Schweinsbraten, den gerösteten Knödeln mit Pfifferlingen oder den Kutteln mit eingekochten Schweinspfoten. Bei Christian Piroch, der das Kochen bei seiner Oma im Gastbetrieb abschaute und anschließend im Hotel Pulverer in Kärnten die Lehre absolvierte, bevor er in verschiedenen Gourmetrestaurants gekocht hat, gibt es Gerichte, die so schmecken wie früher bei Mama oder Oma. Er kocht Heimat und Kindheit zurück.

Manchmal wird auch zu Special-Events aufgekocht, zum Hummer-Abend beispielsweise. Aber die werden nicht groß angekündigt. Von denen kriegen nur die Stammgäste etwas mit, die den Hinweis darauf auf der handgeschriebenen Tageskarte in der Woche davor gelesen haben. „Man versucht, fürs Dorf da zu sein“, sagt Fanni mit Nachdruck.

Familie Piroch ist Teil der Dorfgemeinschaft

Wirtsleute mit Leib und Seele: (v.l.) Christian und Fanni Piroch mit Sohn Barnabas. Nicht mit auf dem Foto ist Sohn Christopher, der beim Vater Koch gelernt hat. © Thomas Plettenberg

Die Pirochs – Christian aus Kärnten, Fanni aus Ungarn – sind in Waakirchen nicht nur beruflich angekommen. Sie sind hier zu Hause und ihrerseits Teil der Dorfgemeinschaft. Das hat sich besonders während der Pandemie gezeigt: „Das Dorf hat uns durch Corona getragen. Ohne unsere Stammgäste hätten wir das nicht überlebt“, erklärt Fanni. An manchen Tagen gingen bis zu 100 Essen über die Türschwelle, vor der sich die Leute auch gerne ein bisschen früher als verabredet angestellt haben, um mit den Pirochs oder anderen Essensabholern zu ratschen und so nicht ganz zu vereinsamen.

Dennoch, und bei aller Anstrengung der Wirtsleute: Auch in Waakirchen spielt sich das soziale Leben heute nicht mehr so viel im Wirtshaus ab wie früher. Gefeiert und nach dem Ausrucken zusammengesessen wird häufig in den Vereinsheimen. Kommuniziert wird über die sozialen Medien. Das „Pirochs im Christlwirt“ ist mit seinem tradierten Verständnis von Gastlichkeit und Gastfreundschaft eine Ausnahmeerscheinung.

