Waakirchen dekoriert Adventsfenster fürs Miteinander

Mit vorweihnachtlich geschmückten Fenstern, hier ein Beispiel aus Schliersee, möchten die Waakirchner heuer © THOMAS PLETTENBERG

Jeden Tag öffnet sich im Dezember ein echtes Advents-Fenster. Mit der Aktion möchte das Familiengottesdienst-Team das Miteinander stärken.

Im Adventskalender öffnet man ab 1. Dezember jeden Tag ein Türchen – und in Waakirchen leuchtet heuer erstmals im Advent an jedem Tag ein weihnachtlich dekoriertes Adventsfenster. Die Idee zu dieser Aktion entstand im Familiengottesdienst-Team des katholischen Pfarrverbands Waakirchen-Schaftlach. Michaela Leserer brachte den Vorschlag ein, der im Team sofort Gefallen fand.

Ein Aufruf im Kirchenblatt stieß auf beste Resonanz, sodass nun wirklich an allen 24 Tagen – vom 1. Dezember bis Heiligabend – ein neues Adventsfenster erstrahlen wird. Und dies im gesamten Gemeindegebiet verteilt: in Schaftlach und Riedern, in Waakirchen, Point und Hauserdörfl. In einigen privaten Wohnhäusern von Familien, aber auch im Trachtenheim, im Kindergarten, im Rathaus und sogar bei der Waakirchen Feuerwehr werden liebevoll geschmückte Adventsfenster leuchten.

„Eine schöne Idee“, sagt Gemeindeassistentin Petra Kleinschwärzer, die die Aktion begleitet. Auch Pfarrer Stephan Fischbacher ist begeistert. „Das ist eine echte Freude.“ Auch in seinem Haus wird ein Adventsfenster strahlen. Den Zeitplan mit den genauen Adressen macht der Pfarrverband über seine Homepage und über Flyer bekannt. Das erste Adventsfenster wird am 1. Dezember am Brunnenweg 37 leuchten. Verbunden ist dies mit einem Ritual. Immer um 18 Uhr wird ein neues Fenster mit einem besonderen Moment eröffnet, den die betreffende Familie oder Gruppe gestaltet. Das kann ein Gedicht sein, ein Lied, eine Andacht oder Plätzchenessen: Es geht ums Miteinander.

Das 24. Fenster sind die beiden Kindermetten in Waakirchen und Schaftlach, die jeweils um 16 Uhr in der Kirche St. Martin und in der Heilig Kreuz Kirche gefeiert werden. Im ganzen Ort bleiben die Adventsfenster bis zum 26. Dezember täglich von 18 bis 21 Uhr erleuchtet.