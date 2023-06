Waakirchen: Dorffest kehrt nach sechs Jahren zurück - Marktstände und neue Angebote

Von: Jonas Napiletzki

Hier kommt die Stoi-Bar hin: Das ehemalige Bäckervoitl-Anwesen wird ins Waakirchner Dorffest eingebunden. © al

Seit 2017 gab‘s kein Dorffest in Waakirchen - heuer ist es wieder so weit. Mit Marktständen, Motocross-Fahren und weiteren Neuerungen startet das Treiben am Wochenende.

Waakirchen – Nach einer sechsjährigen Durststrecke kehrt am kommenden Wochenende das Dorffest nach Waakirchen zurück. Rund um die Pfarrkirche feiern auf Einladung der Ortsvereine Einheimische und Gäste an über 30 Ständen, Zelten und Bars. Darunter finden sich bewährte Angebote für Kinder und auch einige Neuerungen.

Eine der Änderungen betrifft den zeitlichen Ablauf: Anders als noch 2017 gibt’s heuer kein Programm am Sonntag, dafür aber am Freitag ab 18 Uhr und am Samstag ab 15 Uhr – bei jedem Wetter. Mitorganisator Georg Rauscher erklärt: „Wir wollen erst mal schauen, wie das Fest nach der langen Zeit angenommen wird.“ Das Bobbycarrennen und der Pferdeumzug müssten ausfallen, was aber den Helfern zugute komme. „Sie haben mehr vom Fest, wenn am Sonntag Zeit fürs Aufräumen ist.“

Bis zu 1500 Gäste pro Tag erwartet

Das Programm an den anderen beiden Tagen fällt dafür umso üppiger aus: Erstmals werden die Stände der Vereine um über zehn Marktstände erweitert, an denen regionale Produkte aus Holz, Kunstwerke oder beispielsweise Gehäkeltes verkauft werden. „Das hatten wir immer schon im Sinn“, sagt der Waakirchner. Die Produkte könnten Familien dazu motivieren, etwas früher zum Fest zu gehen, um durch das Markttreiben zu schlendern.

Insgesamt hofft Rauscher je nach Wetterlage auf bis zu 1500 Gäste pro Tag, so viele haben maximal Platz. Sie können sich unter anderem im Weinzelt, an der Hoppe-Bar der Sportler, am Weißbierbrunnen der Feuerwehr oder an der Stoi-Bar im ehemaligen Bäckervoitl-Anwesen verteilen oder die kulinarischen Angebote probieren.

Rückkehr in Zweijahresturnus geplant

Für Kinder steht unter anderem eine Hüpfburg bereit, im Süden der Kirche werden Ponyreiten und Kutschenfahren angeboten. Hinzu kommt eine neue Attraktion: Der Motorsportclub Hausham bietet Kindern kostenlose Motocross-Testfahrten an. Der Verein, in dem auch Waakirchner Mitglied sind, sei an die Dorffest GbR herangetreten, um seine Nachwuchsarbeit zu stärken, berichtet Rauscher. Gefährlich sei das Fahren nicht: Ein Begleiter laufe mit einer Schnur nebenher, an der der Schlüssel befestigt sei, erklärt der Schriftführer der GbR. Wird der Schlüssel herausgezogen, schalte sich die Maschine automatisch ab.

An der Organisation dieser und anderer Angebote feilen die Veranstalter seit rund eineinhalb Jahren – und schon bald beginnt die Planung fürs nächste Dorffest. Denn: So lange wie zuletzt, als erst das Gaufest und später die Pandemie den Kalender belegten, soll es diesmal nicht mehr dauern, verspricht Rauscher. Vielmehr solle künftig wieder der Zweijahresrhythmus gelten: Das nächste Dorffest wird schon bald für 2025 geplant.

Sonderfahrplan für Bürgerbus

Der Bürgerbus fährt beim Dorffest außerplanmäßig bis in den späten Abend hinein. Die Touren nach Schaftlach starten am Freitag um 19 Uhr und am Samstag um 15 Uhr jeweils stündlich bis 22 Uhr am Christlwirt. Die Marienstein-Tour startet freitags um 18.30 Uhr und samstags um 15.30 Uhr, Abfahrten jeweils stündlich bis 22.30 Uhr. Den Fahrplan gibt’s unter www.waakirchen.de. nap

