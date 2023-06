Waakirchen: Energie-Genossenschaft sucht Flächen für PV-Anlagen

Von: Christina Jachert-Maier

Mit vereinten Kräften treiben (v.l.) Josef Solleder und Gerhard Kocher als neuer Vorsitzender der Energiegenossenschaft die Energiewende voran. Hinter ihnen ist die Wiese in Point zu sehen, auf der Solleder seine private Freiflächen-PV-Anlage errichten will. © Thomas Plettenberg

Die Energiegenossenschaft Waakirchen-Schaftlach hat sich neu aufgestellt. Gerhard Kocher steht an der Spitze, Gründer Sepp Solleder sitzt dem Aufsichtsrat vor. Das Ziel ist Wachstum.

Waakirchen – Die Zeit ist reif, reifer als vor zwölf Jahren“, sagt Sepp Solleder. Am 16. Juni 2011 hatte der Unternehmer die Energiegenossenschaft Waakirchen-Schaftlach aus der Taufe gehoben, unterstützt von Andreas Heiß und Matthias Willinger als weiteren Vorstandsmitgliedern. Die Idee: Bürger schließen sich zusammen, um Photovoltaik-Anlagen zu errichten und den Strom zu vertreiben. Eine Initiative zur Beförderung der Energiewende, aber auch eine Investition in eine Zukunftstechnologie.

„Das hat Potenzial“, findet Gerhard Kocher. Er will den Ball aufnehmen, neue Projekte mit der Genossenschaft umsetzen. Denn die hat nach ihrer Gründung zügig sieben gemeindliche Dächer mit PV-Anlagen belegt, seitdem aber kein neues Projekt mehr umsetzen können. Dabei mangelte es Solleder nicht an Ideen. „Ich habe da viel Energie reingesteckt“, meint er. Nach neuen Dächern gesucht, die Idee einer Freiflächen PV-Anlage beim Hochbehälter am Fuchsloch entwickelt, um Strom für die Wasserpumpe zu gewinnen. Als nichts voranging, entschied sich Solleder, auf eigenem Grund in Point eine PV-Anlage zu errichten und den Vorsitz der Genossenschaft abzugeben. Vor Kurzem nun wurde der angekündigte Wechsel an der Spitze der Genossenschaft vollzogen. Mit einem Ergebnis, das viel Expertise bündelt. Der Elektroingenieur Kocher, vormals Energie- und Klimaschutzbeauftragter der Gemeinde, wurde bei der Generalversammlung zum neuen Vorsitzenden gewählt. Solleder bleibt an Bord, als Vorsitzender des Aufsichtsrats.

Aktuell betreibt die Genossenschaft PV-Anlagen auf der Waakirchner Turnhalle, auf der Schule, dem Rathaus, dem Bauhof, der Splitthalle und zwei weiteren Gebäuden. 82 Mitglieder, die Hälfte davon Kinder, halten 358 Anteile. Ein Anteil kostete 2011 100 Euro und ist heute laut Solleder 750 Euro wert. Zudem gewährten die Mitglieder der Genossenschaft beim Start je 1000 Euro Kredit, der durchgängig mit drei Prozent als Festanlage verzinst wurde. Bis jetzt, so Solleder, sei noch kein Anteil verkauft worden. Auf Ausschüttungen wurde verzichtet, der Gewinn floss in die Rücklagen. „Wir haben Geld, um in neue Anlagen zu investieren“, erklärt Solleder.

Flächen für PV gesucht - auf Dach oder Boden

Der neue Vorsitzende Kocher macht sich nun auf die Suche nach passenden Flächen. Wer ein passendes Dach hat, aber nicht selbst Geld und Mühe investieren will, könne sich an die Energiegenossenschaft wenden, meint Kocher. Vor allem aber sucht die Genossenschaft nach einem Platz für eine Freiflächen-PV-Anlage. „Eine benachteiligte Fläche wäre optimal“, erklärt der Vorsitzende. Also ein Areal, das nicht für die Landwirtschaft taugt, am besten nicht einsehbar. Der Grundstückseigentümer erhält eine Pacht, über Vertragsbedingungen ist im Einzelfall zu reden. „Aber das Ganze bleibt voll in Bürgerhand“, versichert Kocher. Am Konzept der Genossenschaft ändert sich nichts. Der erzeugte Strom fließt ins Netz, die Genossenschaft sucht sich für den Vertrieb einen Direktvermarkter.

Kocher verfolgt auch die Idee, Parkflächen mit Solarmodulen zu belegen. Dann würde bereits versiegelte Fläche genutzt. Die Hürden, PV-Anlagen in die Landschaft zu stellen, sind groß. Es soll der Landwirtschaft kein wertvoller Boden entzogen, das Landschaftsbild nicht beeinträchtigt werden.

Die Anlage in Point, die Solleder als Privatmann auf der eigenen Wiese neben seinem Haus realisieren will, dient auch als Pilotprojekt. „Wenn es da nicht geht, geht es nirgends“, meint Solleder. Er selbst wird der einzige Nachbar der Anlage sein, die Einspeisung ist dank des benachbarten Umspannwerks unproblematisch. Dass er das Vorhaben in eigener Regie und nicht im Rahmen der Genossenschaft realisiert, hat seinen Grund. „Da kann ich freier agieren“, meint Solleder.

„Jeder Quadratmeter Photovoltaik ist ein guter Quadratmeter.“

Der Waakirchner Gemeinderat hat der Anlage im Dezember zugestimmt. Nach Auskunft des Landratsamts muss die Gemeinde nun ein Bauleitplanungsverfahren durchführen, in dessen Rahmen dann die einzelnen Fachstellen zu dem Vorhaben gehört werden. Die Untere Naturschutzbehörde am Landratsamt sehe grundsätzlich keine Einwände gegen die Errichtung einer PV-Anlage an dieser Stelle, heißt es. Er werde wohl zwei Jahre für die Genehmigung brauchen, glaubt Solleder: „Aber bei den nächsten Anlagen dauert’s dann vielleicht nur ein halbes Jahr.“

Locker lassen werden Kocher und Solleder nicht. Sie wollen die Energiewende vorantreiben und setzen dabei auf die Kraft der Sonne. Der Wind, meint Kocher, wehe im Oberland nicht stetig genug. Mit einer Investition in die Stromerzeugung könne man nicht falsch liegen, glaubt Solleder: „Jeder Quadratmeter Photovoltaik ist ein guter Quadratmeter.“

Interessenten können sich per E-Mail an Vorsitzenden Gerhard Kocher wenden: gerhard.kocher@eg-ws.de. Die Energiegenossenschaft Waakirchen-Schaftlach sucht Flächen für Bürger-PV-Anlagen, bietet Privatleuten aber auch Beratung an.