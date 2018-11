Landwirt stirbt, Kühe und wertvolles Leonhardi-Geschirr verschwinden - Fall nach Jahren aufgeklärt

Der Fall ist drei Jahre alt. Ein allein stehender Landwirt in Waakirchen starb. Dann verschwanden Dinge - und Kühe. Nun wurde ein Waakirchner verurteilt.

Georgenried – Kurioses Diebesgut und Freilassung von Kühen durch sogenannte Tierschützer: Nach dem Tod von Quirinus Staudinger kam es ab Juli 2015 auf seinem Hof in Georgenried zu mehreren Straftaten. Die Einbrecher blieben unbekannt. Doch jetzt kam wieder Leben in den alten Fall: Die Polizei konnte einen Tatverdächtigen, einen 44-Jährigen aus Waakirchen, durch DNA-Spuren identifizieren. Gegen ihn wurde Strafbefehl erlassen. Die Verhandlung fand vor Kurzem im Amtsgericht Miesbach statt.

Die Serie der mysteriösen Einbrüche auf dem Hof in Georgenried begann im Sommer vor drei Jahren (wir berichteten). Nach dem Tod Staudingers wurde Rechtsanwalt Stefan Brandmaier mit der Nachlassverwaltung betraut und riegelte den Hof ab. Dies schien die Diebe aber nicht abzuschrecken: Sie brachen in den leer stehenden Bauernhof ein und ließen einiges mitgehen, unter anderem zwei wertvolle Pferdegeschirre, ein Kreuz und eine Mutter Gottes aus Staudingers Herrgottswinkel, aber auch Handkörbe und Standbohrmaschinen. Das Diebesgut ist mittlerweile größtenteils wieder aufgetaucht.

Neben den Diebstählen kam es noch zu ominösen Freilassungen von Kühen. Nach Staudingers Tod weilten noch sechs alte Rinder auf seinem Hof. Mehrmals wurden sie aus dem Stall befreit und mussten im Umkreis wieder eingefangen werden. Zur Freilassung bekannten sich durch einen Zettel an der aufgebrochenen Tür „Tierschützer“. Eine Kuh verletzte sich bei einem der Ausflüge und musste eingeschläfert werden.

Zur Aufklärung des Falls trugen Blutspuren an der Hauswand des Hofes bei: Offenbar hatte sich einer der Einbrecher beim Einstieg durch das Fenster an der kaputten Scheibe geschnitten und so seine DNA hinterlassen. Sie führte die Polizei zu einem 44-jährigen Waakirchner.

+ Wieder aufgetaucht: Ein Teil der Beute – Rechtsanwalt Stefan Brandmaier zeigt zwei wertvolle Pferdegeschirre – konnte mittlerweile sichergestellt werden. © tp Nachlasspfleger Brandmaier zeigte den Waakirchner an und forderte Schadensersatz für die Kuh, die aufgrund der Freilassung eingeschläfert werden musste, die Einbruchschäden und die Sicherungsmaßnahmen, die am Anwesen ergriffen werden mussten.

Deshalb wurde Strafbefehl gegen den 44-Jährigen erlassen. Da er Einspruch eingelegt hatte, kam es zur Verhandlung. Zeugen sowie der Verteidiger des Waakirchners waren am vorgesehen Termin anwesend, er selbst erschien trotz Ladung jedoch nicht. Deshalb verwarf Richter Walter Leitner in seinem Urteil den Einspruch gegen den Strafbefehl und erklärte diesen für rechtskräftig. Der Angeklagte muss eine Geldstrafe von 150 Tagessätzen in Höhe von je 40 Euro zahlen.

Überwachungsvideos zeigen jedoch, dass mindestens vier Täter am Werk waren. Gegen sie wird noch ermittelt. Da nun ein Täter bekannt ist, hofft Nachlasspfleger Brandmaier auf Informationen über die restlichen Diebe und somit eine endgültige Aufklärung des Falls.

vh