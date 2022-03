Waakirchen: Marinus Weindl veröffentlicht Buch vom „boarischen Lausbuam“

Erneut zur Feder gegriffen hat Marinus Weindl. Sein Bücherl ist unterhaltsam zu lesen. © Thomas Plettenberg

Marinus Weindl hat ein Heimatbuch geschrieben. „A boarischer Lausbua, Band II“ heißt es. Es ist davon auszugehen, dass der zweite Band genauso gut ankommt wie sein Vorgänger.

Waakirchen – Mehr als fünf Jahrzehnte war der heute 81-Jährige aus Krottenthal in Waakirchen politisch aktiv. Er ist Ehrenbürger seiner Heimatgemeinde, saß jahrzehntelang in Kreistag und Gemeinderat, war Zweiter Bürgermeister, Vorsitzender des Pfarrgemeinderats, Mesner und Bezirksvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Landwirtschaft.

In der Landwirtschaft ist er seit frühester Erinnerung tätig. Als er drei Jahre alt war, kam er auf den Hof „Beim Bauer“ in Krottenthal. Onkel und Tante nahmen ihn auf, denn seine Mutter war bereits bei seiner Geburt gestorben, 1940 war das. Der Vater konnte ihn allein nicht aufziehen im Krieg.

„Sehe es als meine Pflicht, Wissen um alte Gegebenheiten wachzuhalten“

Marinus Weindl kann also viel über die Entwicklung in der Landwirtschaft sagen. Das hat er nun in seinem zweiten Band in losen Geschichten zusammengetragen. Er will, dass man von vergangenen Entwicklungen noch hört, dass man darüber noch liest. Zum Beispiel warum Soja-Importe, Wasserversorgung oder die Diskussion um den Wolf ganz konkret mit dem Leben im Landkreis Miesbach zu tun haben. „Ich bin meiner Lebtag lang mit ganzem Herzen Landwirt gewesen. Und ich sehe es als meine Pflicht an, das Wissen um die alten Gegebenheiten wachzuhalten“, sagt Weindl. „Nur wenn man das Alte versteht, kann man das Neue gestalten.“

Auch der zweite Band seiner Erinnerungen ist in Eigenregie entstanden. „Ich hab extra keinen gebeten, dass er das lektoriert oder mir gar Fremdwörter reinbringt“, sagt er. „Ich wollte meinen unbeholfenen Schreibstil behalten. Professionell gekämmte, hochgestochene Bücher gibt’s genug.“ Weindl will mit seinen Gedankensplittern aus seinem Leben anregen zum Erinnern und Nachdenken.

Dazwischen hat er Fotos „rund ums Sach’ und vom Leb’n“ eingefügt. Da sind Aussteuerkästen und Spinnradl zu sehen, Rosen und alte Bäume, Gänse zu Martini oder ein schön geschmückter Erntedankaltar. Vielerlei Motive sind es, die einerseits recht gewöhnlich, aber doch nicht banal wirken.

Weindl wünscht sich Würdigung der landwirtschaftlichen Arbeit

Ein Bild zeigt zum Beispiel ein paar Bananen. Ein einfaches Motiv. Doch letztlich geht’s um das Thema Lebensmittel-Importe. Konrad Adenauer hatte einst die Bananen-Importe vorangetrieben, auch um die Hungersnot nach dem Krieg zu besiegen. Jetzt, 70 Jahre später, ist der Agrarimport ein Wegwerfprodukt.

Dahinter sieht Weindl Themen wie Umweltschutz, Menschenrechte, Ausbeutung und den riesigen Energieeinsatz zur Kühlung der Ware. „Trotzdem muss eine Banane spottbillig im Supermarkt sein“, sagt er. „Aber zu dem Drumrum verlieren wir kaum ein Wort. Dabei stelle ich mir dir Frage: Ist das richtig, so mit Bauern umzugehen und die Landwirtschaft so zu betreiben? Egal wo auf der Welt: Landwirtschaftliche Arbeit sollte gewürdigt werden.“

Es gibt auch eine Reihe unterhaltsamer Geschichten. Weindls Texte lesen sich authentisch und zeigen immer wieder einen guten Schuss Humor. Er ist halt ein „boarischer Lausbua“. Aber nicht nur einer, der schäkert, sondern einer, der weiß, wovon er redet.

Bezugsmöglichkeiten

Das Bücherl kostet zehn Euro und liegt bei der Bäckerei Perkmann in Miesbach, beim Hainz Frischemarkt Schaftlach und der Bäckerei Motzet in Hauserdörfl auf. Bestellungen per E-Mail: marinus.weindl@web.de, dann kommen noch Versandgebühren dazu.

von Sonja Still