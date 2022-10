Fahrradfreundliche Kommune: Waakirchen nimmt Kurs aufs Gütesiegel - Erfolgreiche Vorbereisung

Von: Christina Jachert-Maier

Mit dem Rad zu fahren, soll in Waakirchen komfortabler werden. Zum Maßnahmenkatalog gehört die Verbesserung der Abstellanlagen. Der alte Radständer am Rathaus, das ist der Radverkehrsbeauftragten Anna Heinzlmeier und Bürgermeister Norbert Kerkel klar, entspricht wie viele andere den Anforderungen nicht mehr. © Thomas Plettenberg

Waakirchen will fahrradfreundliche Kommune werden - und ist auf dem besten Weg dorthin. Die sogenannte Vorbereisung brachte ein positives Ergebnis.

Waakirchen – Der Blick von außen sei wichtig, meint Waakirchens Bürgermeister Norbert Kerkel. Der Radlständer beim Rathaus etwa, dem Bürgermeister und seinem Team seit einer kleinen Ewigkeit vertraut, stach den auswärtigen Radverkehrs-Experten bei der sogenannten Vorbereisung unangenehm ins Auge. Wie berichtet, bewirbt sich Waakirchen um Aufnahme in die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen (AGFK). Dazu gab’s kürzlich einen Vorort-Termin mit Präsentation im Sitzungssaal und Radtour durch die Gemeinde.

Auch wenn der Uralt-Radlständer vorm Rathaus deutlich machte, dass Nachholbedarf besteht: Insgesamt überzeugte die Gemeinde mit ihrem Bemühen, den Radverkehr auf ihrer Flur zu befördern. Am Ende des Tages stand die vorläufige Aufnahme Waakirchens in die AGFK. Offiziell bescheinigt werde dies der Kommune bei einem Termin im Januar, berichtet Kerkel.

Maßnahmenkatalog wird erstellt

Die vorläufige Aufnahme in die AGFK ist nur der erste Schritt. Als Fazit der Vorbereisung, also der Bestandsaufnahme, wird ein Maßnahmenkatalog erstellt, um die Situation der Radfahrer am Ort zu verbessern. Die Gemeinde hat vier Jahre Zeit, ihn umzusetzen. Überprüft wird dies bei der Hauptbereisung, die über die endgültige Aufnahme in die AGFK und das begehrte Gütesiegel „Fahrradfreundliche Gemeinde“ entscheidet.

Umfangreiche Vorarbeit

Bürgermeister Kerkel freut sich über den Erfolg der Vorbereisung. „Wir wissen jetzt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“ Schon die Vorbereitung des Termins hatte einigen Aufwand erfordert. Rathaus-Mitarbeiterin Anna Heinzlmeier arbeitete als Radverkehrsbeauftragte einen langen Fragenkatalog ab, erstellte eine Präsentation und tüftelte eine aussagekräftige Route für die Radtour durch die Gemeinde aus. Kerkel selbst schwang sich wie Vertreter der AGFK, des Radfahrverbands ADFC, der Polizei und der Behörden aufs Rad, um Schwachstellen und Gefahrenpunkte zu erkunden. Vom Rathaus ging’s unter anderem zur Baustelle für den neuen Radweg zwischen Waakirchen und Reichersbeuern, ins neue Gewerbegebiet am Brunnenweg, zum Schaftlacher Bahnhof, zum Friedhof, zur Schule und zum Kindergarten. An der letztgenannten Station war der Radlständer übrigens gerade von Autos zugeparkt, als der Tross anrollte: Abholzeit.

Radabstellanlagen verbesserungsbedürftig

Wie viele Punkte der Waakirchner Maßnahmenkatalog zur Verbesserung des Radverkehrs umfassen wird, ist noch offen. Außer Frage steht, dass die Gemeinde die Qualität und auch die Anzahl der Radabstellanlagen erhöhen muss. „Auch bei der Beschilderung müssen wir was tun“, weiß Kerkel. Dass etwa ein Hinweis für Radler fehle, wo es zum Bahnhof geht, sei bisher nicht aufgefallen. „Die Schaftlacher wissen ja, wo der Bahnhof ist.“ Der Ortstermin mit externen Fachleuten sei sehr hilfreich gewesen, meint Kerkel: „Eine erfolgreiche Geschichte.“

Mit dem Bau von Radwegen in Waakirchen geht es unterdessen gut voran. 2020 entstand eine neuer Fuß- und Radweg zwischen Schaftlach und Point, aktuell wird der Radweg nach Reichersbeuern gebaut. Schnell realisiert werden sollen Radwege zur Sportanlage Kray sowie zwischen Schaflach und Piesenkam.