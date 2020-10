Spektakuläre Entdeckung: Ermittler suchen Diebesgut in Pferdestall - doch finden etwas ganz anderes

Ermittler des Landeskriminalamts suchten eigentlich nur nach Diebesgut. Doch dann machten sie in einem Pferdestall einen spektakulären Fund.

Waakirchen - Ermittler des Bayerischen Landeskriminalamts (BLKA) haben in einem Pferdestall in Waakirchen Kriegswaffen und mehrere Hundert Schuss Munition gefunden. Beamte der Polizeiinspektion Bad Wiessee hatten am Donnerstag (1. Oktober) ursprünglich nach Diebesgut gesucht. Statt der gestohlenen Gegenstände fanden sie dann jedoch mehrere augenscheinlich funktionsfähige Schuss- sowie Kriegswaffen.

Spektakulärer Fund in Pferdestall in Waakirchen: BLKA findet Kriegswaffen

Die Experten für Waffen- und Sprengstoffdelikte des BLKA wurden hinzugezogen, durchsuchten das Anwesen und entdeckten vier vollautomatische Schusswaffen, die dem Kriegswaffenkontrollgesetz unterliegen - darunter auch eine Uzi-Maschinenpistole, eine MP 40, ein Sturmgewehr 44 und ein Maschinengewehr 42. Außerdem fanden die Beamten mehrere Hundert Schuss Munition sowie vier Kurzwaffen, die dem Waffengesetz unterliegen. Sie wurden sichergestellt, wie das Landeskriminalamt mitteilte.

Waffen in Pferdestall in Waakirchen gefunden: Beschuldigter vorläufig festgenommen

Weiter heißt es: „Der 54-jährige Beschuldigte, der weitere 16 Kurz- und Langwaffen legal besitzt, konnte vorläufig festgenommen werden. Die legal besessenen Kurz- und Langwaffen wurden durch das LRA Miesbach, als zuständige Waffenbehörde, sichergestellt. Die Beamten durchsuchten anschließend auch das Wohnhaus und fanden noch eine größere Menge an erlaubnispflichtiger Munition, eine Doppelflinte, zwei Läufe, einen Einstecklauf, ein Revolver sowie verbotene Gegenstände.“

Wie die Beamten weiter mitteilten, bestehen bei dem 54-Jährigen keine Extremismus-Bezüge. „Die Ermittlungen gegen ihn wegen Verbrechens nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz und dem Waffengesetz führt das BLKA in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft München II“, heißt es abschließend.

