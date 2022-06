Waakirchen: Sparkassen-Gebäude wird das neue Rathaus

Von: Christina Jachert-Maier

Die Kreissparkassen-Filiale in Waakirchen wird zum neuen Rathaus. Die Gemeinde hat das Gebäude erworben und wird es zum Verwaltungssitz umbauen. © Thomas Plettenberg

Waakirchen bekommt ein neues Rathaus. Es steht sogar schon. Als ihren neuen Verwaltungssitz im Ortszentrum hat die Gemeinde das Kreissparkassen-Gebäude gekauft.

Waakirchen – Im Keller des Waakirchner Rathauses sichert eine Stütze die darüber liegende Decke ab. Es besteht keine Gefahr für Leib und Leben, aber der Zustand des Hauses ist ein Problem. „Ein uraltes Ding“ sei das rund 100 Jahre alte Gebäude, meint Bürgermeister Norbert Kerkel (FWG): „Wir müssen handeln.“

Jetzt hat sich alles gut zusammengefügt. Der Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee ist ihre Niederlassung in Waakirchen längst viel zu groß geworden. Die Gemeinde Waakirchen wiederum braucht ein neues Rathaus. So ist man sich einig geworden. „Ein Glücksfall“, erklärt Kerkel, der den Erwerb in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats bekannt gab. Mit dem Kauf rundet die Gemeinde zudem ihr bereits im Jahr 2010 erworbenes Grundstück Bäckervoitl ab. „Das wäre ja sonst vielleicht an irgendeinen Investor gegangen“, macht Kerkel deutlich. So hat die Gemeinde die Entwicklung der Fläche im Ortskern selbst in der Hand. Im Übrigen kommen Kauf und Umbau des bestehenden Gebäudes günstiger als der Bau eines neuen Rathauses.

Aktuell nutzt die Kreissparkasse das Gebäude fast zur Gänze. Im Obergeschoss hat das Architekturbüro Hagleitner seinen Sitz. Auf die Schnelle wird sich am Ist-Zustand auch nichts ändern. Die Kreissparkasse und auch der Architekt bleiben als Mieter. „Aber wir steigen jetzt in die Planung ein“, erklärt Kerkel. Innerhalb der nächsten vier oder fünf Jahre werde der Umbau beginnen: „Wir können keine zehn Jahre mehr im alten Rathaus bleiben.“

Der Aufwand für den Umbau des etwa 20 Jahre alten Gebäudes in ein Rathaus werde sich in Grenzen halten, berichtet Kerkel. „Oben müssen wir wenig machen.“ Die Umnutzung der Schalterhalle erfordere natürlich größere Maßnahmen. Zusätzlich dürfte ein Anbau nötig werden. „Ganz reicht uns der Platz nicht“, berichtet Kerkel von der Besichtigung. Im Waakirchner Rathaus sind derzeit 18 Verwaltungsangestellte beschäftigt.

Zukunft des derzeitigen Rathauses noch offen

Die Kreissparkasse wiederum wird in Waakirchen weiterhin präsent bleiben, wie Vorstandsvorsitzender Martin Mihalovits versichert: „Aber heutzutage braucht man keine Filialen in dieser Größenordnung mehr.“ Betriebswirtschaftlich ergebe dies keinen Sinn. Die Kreissparkasse werde einen SB-Bereich und auch ein Beraterbüro einrichten, kündigt Mihalovits an: „Wir ziehen uns nicht aus dem Ort zurück.“

Es ist übrigens nicht das erste Bankgebäude im Landkreis, das zum Rathaus wird. Auch die Gemeinde Hausham hat eine Niederlassung der Sparkasse zum Verwaltungssitz umgerüstet, im Oktober 2019 war Einweihung.

Die Lage des Kreissparkassengebäudes mitten im Ort ist für Kerkel ein großes Plus. Ein Rathaus-Neubau am alten Standort hätte zudem ein Übergangsdomizil und damit einen gewaltigen zusätzlichen Aufwand erfordert – ein Problem, vor dem die Gemeinde Rottach-Egern gerade steht. Der Bauhof neben dem jetzigen Rathaus bleibt übrigens am Platze. Die Räume dort seien jetzt in gutem Zustand, erklärt Kerkel. Was mit dem alten Rathaus nach dem Auszug passiert, ist noch völlig offen. Denkbar wären ein Abriss und der Neubau von Wohnungen, lässt der Bürgermeister anklingen. Zunächst werde man sich jetzt aber ums neue Rathaus kümmern: „Das andere hat Zeit.“

