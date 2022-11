Als Destillateur in Mexiko: Fabian Hoppe verdient sich seine Sporen in der Ferne

Von: Christina Jachert-Maier

Mit Braumeisterin Laura Pena genießt Fabian Hoppe eines der ersten Biere, die in der mexikanischen Brauerei Cielito Lindo erzeugt wurden. © Privat

Die Hoppes mögen gehaltvolle Getränke. Markus ist Brauer, der jüngere Bruder Fabian Destillateurmeister. Als solcher hat er eine Brennerei in Mexiko aufgebaut. Eine ganz besondere: Dort arbeiten nur Frauen.

Waakirchen/Mexiko – Die Brüder Markus (32) und Fabian (29) Hoppe aus Waakirchen verstehen sich prächtig. Tatsächlich dachte Fabian wie Markus daran, Bierbrauer zu werden. Aber als der Ältere Hoppebräu auf die Beine stellte, suchte sich der Jüngere sein eigenes Segment. „Winzer geht bei uns ja schlecht“, meint er. Also Destillateur. Zu seiner Freude erhielt Fabian Hoppe einen Ausbildungsplatz bei der Destillerie Lantenhammer in Hausham. 2013 fing er dort an, blieb nach der Ausbildung als Geselle. Doch wie den Bruder, der einige Zeit lang auf Mauritius Bier braute, zog es auch Fabian in die Ferne.

Waakirchen - Mexikanischer Unternehmer holt Fabian Hoppe zu sich in die Heimat

Bei der Münchner Messe Drinktec traf er 2017 auf den Mexikaner Héctor Vielma Ordóñez, der daheim in Guadalajara eine Brauerei und Brennerei aufbauen wollte. Es war sein Traum nach dem Ausstieg aus der Politik. Zuvor war der Unternehmer Bürgermeister gewesen. Ihr Geld hatte die Familie im Bereich Telekommunikation verdient. Seine Jugend verbrachte der Mexikaner teils in Köln. „Er ist ein Deutschland-Fan“, weiß Fabian Hoppe. Für seine Brauerei und die Destillerie wollte Vielma Ordóñez nur deutsche Anlagen – und für den Start gern einen deutschen Destillateur.

Noch besser wäre wohl eine Destillateurin gewesen. Denn in der Cerveceria Cielito Lindo sollen ausschließlich Frauen arbeiten. „Das ist auch ein politisches Statement“, sagt Hoppe. Vielma Ordóñez wolle in seiner Heimat zeigen, dass Frauen in technischen Berufen beste Produkte abliefern können.

Zurück in der Heimat hat Fabian Hoppe eine eigene Destillerie gegründet. Hier macht er alles selbst - auch das Abfüllen der Flaschen. © Privat

Neue Brennerei in Mexiko: Hoppe war für Aufbau der Produktion zuständig

Hoppe nahm den Job an. Seine Aufgabe war der Aufbau der Produktion. Als er 2019 in Mexiko landete, hatte er allerdings schon erwartet, dass die Anlage zumindest steht und er loslegen kann. „Aber da war nur eine Halle und der Boden noch nicht mal betoniert“, erinnerte sich Hoppe.

Hoppe gab sein Wissen an die mexikanischen Braumeisterinnen weiter - „Verrücktes Jahr“

Die ersten Monate vergingen damit, die Technik zu installieren. Hoppe reiste durchs Land, um Fasshersteller zu besuchen, er schaute sich Tequila-Destillerien an, machte sich mit der Herstellung von Bourbon vertraut. Als die Destillerie lief, experimentierte er. „Ich habe ganz viel ausprobiert“, berichtet Hoppe. Und er unterstützte die mexikanischen Braumeisterinnen, gab sein Wissen weiter. Man verständigte sich auf Englisch.

„Es war ein verrücktes Jahr“, sagt Hoppe. Im Frühjahr 2020 kehrte er nach Deutschland zurück: Die Meisterschule in Berlin begann. In Mexiko war bis dahin viel passiert. „Das ist groß und professionell aufgezogen“, berichtet Hoppe. Die Cerveceria Cielito Lindo verkauft seit 2020 Bier, die Erzeugnisse der angegliederten Destillerie müssen noch zwei, drei Jahre reifen. „Da braucht man Geduld“, weiß Hoppe.

Inzwischen hat Hoppe seine eigene Firma: die Hopphill Distillery

Er selbst absolvierte die Meisterschule mit Volldampf, legte im Oktober 2020 die Prüfung ab. Im Hauptberuf arbeitet er inzwischen bei einem Pharma-Konzern, nebenbei hat er sein eigenes Unternehmen gegründet: die Hopphill Distillery. Firmensitz ist die Brauerei seines Bruders in Waakirchen. Wenn dort am Wochenende Pause ist, baut Fabian Hoppe seine Anlage auf und brennt Liköre. „Das ist so eine Pop-up-Geschichte“, meint er.

Waakirchen: Bald gibt‘s eine vierte Likör-Sorte bei Fabian Hoppe

Im Moment sind drei Sorten im Angebot, Kaffee, Ingwer-Zitrone und Haselnuss. Eine vierte kommt jetzt dazu: Johannisbeer-Rosmarin. Aktuell ist Hopphill ein Einmannbetrieb. „Ich mache alles selbst, auch das Design“, sagt Hoppe. Vertrieben werden die Liköre – 1000 Flaschen hat Hoppe bisher befüllt – im Online-Shop der Brauerei und in einzelnen Geschäften. Es läuft gut. Ob sich aus dem Nebenbei-Geschäft ein Vollzeit-Unternehmen entwickelt oder er die Brennerei als Hobby betreibt – Hoppe lässt die Dinge auf sich zukommen: „Es ist auf jeden Fall meine Leidenschaft.“ jm

