Waakirchen: Telekom baut 40 Meter hohen Sendemast - Gemeinde weist Standorte zu

Von: Jonas Napiletzki

Keine Option: Der 25 Meter hohe DB-Mast an den Gleisen schied wegen der Statik aus. © Thomas plettenberg

Die Telekom plant für Waakirchen einen neuen Sendemast, um das Mobilfunknetz auszubauen. Auf die Wahl des Standorts nimmt nun die Gemeinde Einfluss.

Waakirchen – Auf der einen Seite steht guter Handyempfang, auf der anderen Seite die Sorge vor Strahlung. Die Gemeinde Waakirchen hat nun einen Kompromiss gesucht – und gefunden. Ein Gutachter schlug dem Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung zwei Standorte vor, an denen die nötige Netzabdeckung gewährleistet wäre, gleichzeitig aber die Strahlenbelastung für Anwohner minimiert würde.

Auslöser für das Gutachten, das die Gemeinde im Herbst vergangenen Jahres beauftragt hatte, war eine sogenannte Suchkreisanfrage der Telekom. Das Unternehmen aus Bonn möchte in Waakirchen einen neuen Sendemast errichten, um unter anderem den Ort, die Bundesstraße und die Bahngleise ausreichend abzudecken. Verhindern kann die Gemeinde das nicht. Mit ihrem Gutachten schöpft sie aber ihr Mitwirkungsrecht bei der Standortwahl gegenwärtig voll aus.

Bahn-Funkmast ist keine Option

Der Münchner Gutachter Hans Ulrich erklärte dem Gremium eingangs, es gehe um eine effiziente, aber schonende Versorgung. Darauf Einfluss nehmen dürfe die Gemeinde wegen der städtebaulichen Auswirkung der Masten. Dabei appellierte er, wegen der „unzureichenden Wissenslage“ im Voraus Schäden zu vermeiden, indem elektromagnetische Felder minimiert werden.

Insgesamt untersuchte der Ingenieur in den vergangenen Monaten sechs mögliche Standorte rund um Waakirchen. Dabei wog er auch ab, welche Stellen mit Blick in die Zukunft sinnvoll bleiben. Denn: Einen Mast möglichst weit weg vom Ort zu errichten, würde die Gefahr bergen, dass künftig weitere Antennen in Waakirchen nötig wären, erklärte Ulrich.

Im Ergebnis schloss er den bestehenden Bahn-Funkmast nördlich von Waakirchen aus; dieser sei statisch bereits ausgereizt. An der Stelle des neuen Rathauses wäre die Strahlenbelastung mit im Mittel 4,6 Volt pro Meter verhältnismäßig hoch. Am besten geeignet erschienen ihm die Standorte mit den Titeln A01 und A02. Beide liegen nordwestlich von Waakirchen am Bahngleis nahe dem Waldrand, rund einen Kilometer vom Ort entfernt. Die Strahlenbelastung läge dort bei maximal 1,5, respektive 1,3 Volt pro Meter bei den nächsten Anwohnern. Im Norden und Osten geprüfte Stellen würden Anwohner noch weniger Strahlung aussetzen, sie seien für die Bahnlinie aber nicht geeignet, stellte Ulrich fest.

Gutachter empfiehlt Standorte nordwestlich von Waakirchen

Die Mitglieder des Gemeinderats entschlossen sich auf Grundlage des Gutachtens einstimmig dafür, die Standorte A01 und A02 der Telekom zur Wahl zu stellen. „Die sollen sich einen raussuchen“, sagte Bürgermeister Norbert Kerkel (FWG). Laut Ulrich werden Strahlungen des rund 40 Meter hohen Sendemasts damit um 80 bis 90 Prozent im Vergleich zum Dachstandort im Ort reduziert. Gemeinderätin Marquardt (WIR) ließ durchblicken, dass sie gerne einen Schritt weiter gehen würde. Sie erkundigte sich bei Ulrich nach der Möglichkeit eines Vorsorgekonzepts. Der Ingenieur erklärte dies grundsätzlich für möglich, warnte aber vor einer fehlenden Durchsetzbarkeit. Das fallbezogene Vorsorgekonzept könne über die Bauleitplanung erstellt werden; aktuell aber sei das Verweisen auf einzelne Standorte das Mittel der Wahl, weil es – wie in diesem Fall – auch durchsetzbar sei.

Schon im Jahr 2020 hatte sich für ein Vorsorgekonzept auch Marquardts Fraktionskollegin Gisela Hölscher (FW) stark gemacht, Kerkel sprach sich dagegen aus. Auf Nachfrage unserer Zeitung, warum nun doch ein Gutachten in Auftrag gegeben wurde, sagt Geschäftsleiter Markus Liebl: „Diesmal haben wir ein Mitwirkungsrecht, weil es um einen neuen Mast geht.“ 2020 sei es um eine Bestandsanlage gegangen. „Da hatten wir kein Mitspracherecht.“ nap

