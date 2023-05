Waakirchen und Gargnano feiern „Zehnjähriges“: Eine Verbindung, die viele Früchte trägt

Großes Jubiläumsfest

Seit zehn Jahren besteht nunmehr die Partnerschaft zwischen Waakirchen und Gargnano am Gardasee. Der Geburtstag wurde nun in Waakirchen ausgelassen gefeiert.

Waakirchen – Mit einem herzlichen „Benvenuti a Waakirchen“ begrüßten am Wochenende Transparente die rund 100 italienischen Freunde vom Gardasee, die anlässlich der Jubiläumsfeier zum zehnjährigen Partnerschafts-Bestehen nach Waakirchen gekommen waren. Vor der Turnhalle an der Glückaufstraße, wo am Samstagabend (20. Mai) das große Geburtstagsfest stieg, dampfte es verheißungsvoll aus großen Öfen, in denen Drehspieße mit Fleischstücken, Kartoffeln und Kräutern garten. Drinnen warteten weiß, grün und rot eingedeckte Tische auf die Gäste der Partnerschaftsvereine aus Waakirchen und Gargnano.

Gäste aus Italien revanchieren sich für rauschendes Fest am Gardasee

Die italienischen Gäste hatten ein Buffet mit Spezialitäten ihrer Heimat wie Salami, Gorgonzola-Creme, Parmesan-Brocken und Gardasee-Weinen bestückt. Auf diese Weise revanchierte sich die Abordnung aus Gargnano für das rauschende Fest im Oktober, das die Waakirchner zum zehnjährigen Bestehen der Freundschaft am Hafen von Bogliaco in zwei Zelten ausgerichtet hatten.

Rund 400 Menschen feiern bei Musik und italienischen Schmankerln

An die 400 Menschen feierten nun in Waakirchen bei Musik, Gesprächen, italienischen Schmankerln sowie Tegernseer, Mariensteiner und Waakirchner Bier die Partnerschaft, aus der inzwischen viele Freundschaften hervorgegangen sind. Nach der Blaskapelle Marienstein-Waakirchen spielte das Orchester Giuseppe Verdi aus Toscolano-Maderno in großer Besetzung unter der Leitung von Maestro Valter Rosa ein großes Konzert mit den beiden Nationalhymnen und der Europa-Hymne sowie klassischen Stücken und modernen Medleys.

Partnerschaft war über private Freundschaft der Altbürgermeister entstanden

In stolzer Freude blickten Waakirchens Altbürgermeister Sepp Hartl und Gianfranco Scarpetta, ehemals Bürgermeister von Gargnano, über die fröhliche Menschenmenge. Als der langjährige Gardasee-Besucher Hartl seinerzeit Rathaus-Chef geworden war, hatte man ihm ein Treffen mit seinem Kollegen Scarpetta angeboten – es war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Aus der persönlichen Verbindung heraus entstand rasch die Idee einer Gemeinde-Partnerschaft, die zügig umgesetzt wurde. Seither trägt die Partnerschaft viele Früchte in Form von Begegnungen, Schüleraustauschen und gemeinsamen Erlebnissen.

„Die Hoffnungen, die die beiden Bürgermeister bei der Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde vor zehn Jahren hatten, haben sich mehr als erfüllt“, betonte Bürgermeister Norbert Kerkel in seiner Begrüßung. Sein Gardasee-Kollege Giovanni Albini freute sich am guten, vertrauensvollen Miteinander der beiden Gemeinden über alle Unterschiede hinweg. Besonders dankte er der „Banda“ Giuseppe Verdi, die von Beginn bei allen Treffen aufgespielt hatte.

Gute Verbindung über alle Unterschiede hinweg

Max Rinner, Vorsitzender des Waakirchner Partnerschaftsvereins, dankte seiner Vorgängerin Silvia Hartl und den beiden Gemeinden für ihr fortwährendes Engagement. Marco Mascher, Tourismusreferent von Gargnano, hob hervor, wie herzlich Waakirchen immer wieder die Gargnanesen empfange und wie gut diese Verbindung über unterschiedliche Mentalitäten oder politische Einstellungen hinweg funktioniere.

Natürlich tauschte man auch Geschenke aus – für Gäste und Gastgeber gab’s jeweils regionale Spezialitäten aus den beiden Gemeinden. Ein langer Abend mit interessanten Gesprächen zu würzigem, zarten Spiedo-Fleisch und cremiger Polenta schloss sich an. Mit einem besonderen Dessert zum Ende der Bienenwoche – Bienenstich und Zitroneneis mit einheimischem Honig – präsentierten sich die Waakirchner als kongenialer Partner der Gastgeber aus Gargnano.

Gudula Beyse