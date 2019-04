In Waakirchen kommen die Pläne für ein neues Feuerwehrhaus voran. Mit einem Einbeziehungssatzung für ein Grundstück schuf der Gemeinderat die baurechtlichen Voraussetzungen.

Waakirchen– Während in Tegernsee der Bau eines neuen Feuerwehrhauses eine eher schwierige Geburt ist, so kommen in Waakirchen die Pläne für einen Neubau jetzt voran. Bei ihrer jüngsten Sitzung verabschiedeten die Mitglieder des Gemeinderats einstimmig eine Einbeziehungssatzung für das Grundstück, um die baurechtlichen Voraussetzungen zu schaffen.

Der Neubau soll am Kreisel in Hauserdörfl, zwischen der Tegernseer Straße und dem Moosrainer Weg, entstehen. „Die Gemeinde wird das Grundstück noch erwerben“, erklärt Geschäftsleiter Markus Liebl auf Nachfrage.

Lesen Sie auch: Diese Gmunder bringen Jesus seit 57 Jahren ins Heilige Grab

Waakirchen: Wichtiger Schritt in Richtung Feuerwehrhaus

Bauamtsleiter Christoph Marcher erläuterte bei der Sitzung planerische Details. So ist für das rechteckige Gebäude ein 35 Meter mal 17 Meter großes Baufenster vorgesehen. Wie groß das Haus tatsächlich wird, steht im Detail noch nicht fest. Klar ist aber, dass der Neubau fünf Garagen im Erdgeschoss bekommt. Die Aufteilung des Obergeschosses steht noch nicht konkret fest, umfasst aber alle für Feuerwehren üblichen und nötigen Räume.

Damit sich die Feuerwehrler im Einsatzfall nicht in die Quere kommen, sind unterschiedliche Zu- und Abfahrten auf dem Gelände geplant. Die Anfahrt werde über den Moosrainer Weg erfolgen, erklärte Marcher. die Ausfahrt ist in südliche Richtung vorgesehen. Das Gelände soll teilweise eine begrünte Einfassung bekommen. Etwa 30 bis 35 Stellplätze sind nötig und werden ost- und nordseitig eingeplant.

Weil eine bisher grüne Wiese versiegelt wird, muss die Gemeinde an anderer Stelle einen Ausgleich schaffen. Laut Marcher ist dies in einem Waldstück mit Wiese bei Allgau möglich. Das Gelände sei im Besitz der Gemeinde, ökologisch hochwertig und für den Naturschutz „extrem gut geeignet“, hieß es.

Mehr zum Thema Waakirchen: Hartl zum Tempo-30-Streit: „Wir sind doch kein Kasperlhaufen“

Feuerwehrhaus Waakirchen: „Ergebnis ist das maximal Machbare“

„Das Ergebnis ist das maximal Machbare“, bewertete Hermann Mair (SPD) den Plan. Rudolf Reber (ABV) hielt ihn zwar für „super ausgearbeitet“. Er bedauerte aber, dass die Idee, schon vor dem Kreisel eine Abbiegespur von der Tegernseer Straße in Richtung Kammerloher Kreisel zu schaffen, damit vom Tisch sei. Diese Idee war im Zuge der Debatte um einen Tunnel oder eine Umfahrung von Waakirchen geboren worden.

Marcher kündigte dann den nächsten Schritt an: Mit diesem Planentwurf wird die Gemeinde ins Genehmigungsverfahren einsteigen. Einstimmig war das Gremium dafür. Was die Kosten betrifft, so hat der Gemeinderat vor Kurzem bei seiner Haushaltsdebatte die Weichen gestellt: Heuer sind 1,84 Millionen Euro für den Neubau eingeplant, 2020 weitere 400 000 Euro.

Stefan Britz, seit zwei Jahren Kommandant der Feuerwehr mit rund 80 Aktiven, ist zufrieden: „Seit zehn Jahren reden wir von einem Neubau, jetzt kann’s was werden.“ Dann hätten die bisher beengten Verhältnisse neben dem Rathaus ein Ende. Dort hat die Feuerwehr zwei Garagen für vier Fahrzeuge.

Das könnte Sie auch interessieren: Tempo-30-Krise: „So habe ich das nie gewollt“