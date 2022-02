Waakirchner ab 65 Jahren können ab sofort gratis Bus fahren

Von: Christina Jachert-Maier

Teilen

Senioren können die Karte für kostenlose Busfahrten telefonisch im Rathaus ordern und dann abholen. © tp

Auch in Waakirchen können sich Senioren ab 65 Jahren jetzt ein kostenloses Ticket für Fahrten mit den RVO-Bussen holen. Es gilt ab sofort.

Waakirchen – Auch in Waakirchen können sich Senioren ab 65 Jahren jetzt ein kostenloses Ticket für Fahrten mit den RVO-Bussen holen. Es gilt ab sofort. Zu haben sind die Seniorentickets im Einwohnermeldeamt des Waakirchner Rathauses. Wegen der Corona-Vorgaben ist für die Abholung allerdings eine telefonische Terminvereinbarung unter Tel. 0 80 21 / 9 02 80 nötig. Etliche Bürger hätten sich bereits jetzt für ein Seniorenticket angemeldet, berichtet Geschäftsleiter Markus Liebl: „Das Interesse ist da.“

Mehr zum Thema: Waakirchen führt Seniorenticket ein - Gemeinderat stimmt Finanzierung zu

1225 Waakirchner über 65 Jahren profitieren vom Seniorenticket

Der Gemeinderat hatte im Oktober entschieden, älteren Mitbürgern das Gratis-Ticket zu spendieren. Wie berichtet, hatten die RVO-Vertreter Andreas Päschel und Sandra Schäfer das Konzept in der Sitzung vorgestellt und auf gute Erfahrungen in den Nachbargemeinden verwiesen. Waakirchen ist die zehnte Gemeinde im Landkreis Miesbach, die Senioren kostenlose Busfahrten ermöglicht. In Bad Wiessee, Fischbachau, Gmund, Hausham, Miesbach, Rottach-Egern, Schliersee, Tegernsee und Weyarn hat sich das Seniorenticket schon etabliert. In Holzkirchen und Otterfing ist die Einführung geplant.

Bürgermeister Norbert Kerkel (FWG) zufolge umfasst die Altersgruppe, die vom Ticket profitiert, im Gemeindegebiet Waakirchen 1225 Personen. Fürs Tagesticket stellt der RVO den Gemeinden 6,37 Euro in Rechnung.

Vereinbarung gilt vorerst ein Jahr

Die Vereinbarung der Gemeinde Waakirchen mit dem RVO gilt vorerst nur für ein Jahr. Ohnehin wird es mit dem Beitritt des Landkreises zum MVV enden, der bis 2024 zu erwarten ist. Wenn die Laufzeit des Vertrags damit auch knapp bemessen ist, so hofft der Gemeinderat doch, Bürger mit dem kostenlosen Angebot auf den Geschmack zu bringen. Mit der Nachfrage, so das Kalkül, steige dann hoffentlich auch das Angebot. Aktuell ist die geringe Zahl der Busverbindungen im Gemeindebereich Waakirchen häufig Gegenstand der Kritik.