Waakirchner Maibettler machen sich mit Bratpfanne und Geldbeutel auf den Weg

Von: Christina Jachert-Maier

Die Maibettler schwärmen seit jeher mit Korb und Bratpfanne aus. Das Bild stammt aus dem Vereinsalbum der Trachtler. © Trachtenverein Waakirchen-Hauserdörfl

Wenn in Waakirchen der Maibaum aufgestellt ist, machen sich die Maibettler auf den Weg. Junge Burschen mit Bratpfanne, Geldbeutel und Eierkorb. Sie sammeln fürs Maibaumfest.

Waakirchen – In der Gemeinde Waakirchen ist die Tradition lebendig. Wenn der Trachtenverein Waakirchen-Hauserdörfl den Maibaum aufrichtet, feiert das ganze Dorf. Heuer wuchten die Männer einen Prachtbaum auf dem Platz nahe der Waakirchner Kreissparkasse in die Höhe, nach ihrer Väter Art aus eigener Kraft mithilfe sogenannter Scheren. Die Trachtler und ihre Helfer treffen sich schon um 9 Uhr. Es ist der Beginn eines langen Festtags. Wenn der neue Maibaum schließlich stolz in den Himmel ragt, gibt’s für die jungen Burschen noch ein ordentliches Mittagessen. Danach macht sich eine ganze Schar von ihnen auf den Weg – als Maibettler.

Maibetteln: Junge Burschen ziehen als Hans und Gretl von Tür zu Tür

„Das war schon immer so“, berichtet Georg Schmidt (65), Schriftführer des Trachtenvereins, von dem alten Brauch. Das eigentliche Ziel ist es, Spenden zur Finanzierung des Maibaums und der ganzen Feier zusammenzubringen. Vor allem aber ist es ein Riesenspaß.

Die Maibettler, allesamt männlich, ziehen im Dorf von Haustür zu Haustür und sagen ihr Sprüchlein auf. Sie bitten um Bares, Eier und Salz, Butter und Schmalz. Unterwegs sind sie als Hans und Gretl, wobei die als Frau verkleidete Maigretl mit Kopftuch oder Langhaar-Perücke eine besondere Augenweide ist. Zur Ausrüstung gehören eine Bratpfanne, ein großer Geldbeutel und ein Korb für die rohen Eier.

In den meisten Häusern werden die Maibettler herzlich begrüßt

Acht bis zehn Maibettler-Gruppen, schätzt Schmidt, werden es heuer wieder sein. Neu Zugezogene sind meist sehr überrascht, wenn es an der Haustür klopft, in vielen Häusern werden die Bettler-Burschen aber schon erwartet. „Dort gibt man den Maibettlern auch gern ein Schnapserl“, weiß Schmidt. Weil das so ist, haben die Maibettler, wenn sie weitere Wege zurücklegen, einen Fahrer dabei, der nüchtern bleibt. Und das Mindestalter liegt bei 18 Jahren.

„Es ist immer sehr lustig“, berichtet Philipp Martin (23), der auch heuer wieder beim Maibetteln dabei sein wird. Er schätzt den Ratsch in den Häusern und das ganze Maibaumfest. Seine Erfahrung: „Am lustigsten ist es, wenn nicht allzu viel getrunken wird.“

Die Eier werden bis zum großen Rührei-Essen eingelagert

Um die zehn Stationen klappern die Maibettler-Teams am Nachmittag des 1. Mai ab, meist bei Einbruch der Dunkelheit kehren sie zum Treffpunkt am Trachtenheim zurück. Das gespendete Geld bekommt der Kassier für die Vereinskasse, die Eier werden für ein paar Tage eingelagert – bis zum großen Rührei-Essen, zu dem dann alle eingeladen sind, die beim Maibaum-Fest mitgeholfen haben.

Damit nichts kaputt geht: Die Eierkörbe werden zwischendurch geleert

Damit die in den Häusern eingesammelten Eier auch heil ankommen, nehmen Vereinsmitglieder den Trupps zwischendurch immer wieder mal einen Schwung ab. „Es ist halt auch schon vorgekommen, dass welche die Treppe runtergefallen sind, und dann sind auf einen Schlag 30, 40 Eier kaputt“, berichtet Schmidt. Um das zu verhindern, habe er in der Vergangenheit Zwischenstationen eingerichtet, an denen die Burschen ihre Körbe leeren konnten. „Wenn die Eier kaputtgehen, ist es schade drum und ein furchtbarer Saustall.“

Warum gerade Eier gesammelt werden, und zwar rohe, weiß Schmidt nicht. „Keine Ahnung, das war halt schon immer so.“ Wichtig für die Vereinskasse ist freilich das Geld, das hilft, die ganze Maibaumgaudi zu finanzieren: „Und da kommt zum Glück schon immer einiges zusammen.“

