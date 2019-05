Waakirchner Mitte: Gemeinde kämpft mit Info-Offensive für Ratsbegehren

30 bezahlbare Wohnungen in fünf Häusern: Für dieses Projekt kämpft der Waakirchner Gemeinderat mit einem Ratsbegehren. Und greift dabei zu neuen Mitteln.

Waakirchen–Abgestimmt wird am Sonntag, 7. Juli. Es geht um das Wohnbauprojekt in Waakirchens Mitte und damit um das größte Vorhaben, das der Gemeinderat je angepackt hat. Kurz vor dem Entscheid ruft die Gemeinde zum Bürgerdialog auf, und dies bei einer Vielzahl von Veranstaltungen. Zuletzt war der Themenabend „Nutzung“ angesetzt, berichtet Philipp Heimerl von Hendricks & Schwartz. Die Gemeinde hat das Büro als Berater in Sachen Kommunikation engagiert.

emeinde für ihr Ratsbegehren trommelt, verhält sich Michael Futschik als Initiator des Bürgerbegehrens gegen das Projekt still. Er werde einen Info-Flyer verteilen, kündigt Futschik an. „Veranstaltungen machen wir nicht mehr.“ Es sei doch alles gesagt. „Und zu den Info-Treffen kommen eh immer die gleichen Leute.“

Wie berichtet, will Futschik mit seinem Bürgerbegehren die Planung kippen, die Architekt Hans Hagleitner im Auftrag der Gemeinde gefertigt hat. Dazu hatte er vor einem Jahreine Bürgerwerkstatt organisiert. Von der Gemeinde gab’s nur eine spärliche Unterstützung, Futschik blieb auf einem Teil der Kosten sitzen.

Der Gemeinderat kontert mit einem Ratsbegehren, das eine Fortführung von Hagleitners Planung vorsieht. Demnach entstehen 30 bezahlbare Wohnungen in fünf Häusern, die sich um einen Platz gruppieren. In den Erdgeschossen sind Ladenflächen vorgesehen. Um die Nutzung dieser Flächen und des Platzes ging es beim Dialogabend. Laut Heimerl kamen etwa 20 Interessierte, die ihre Ideen diskutierten. Ergebnis: Es könnten ein Bibliotheksraum und ein Jugendraum mit Billard, Dart und Kicker eingerichtet werden.

Die Info-Offensive geht weiter: Am morgigen Mittwoch findet um 19.30 Uhr ein Stammtisch im Feuerwehrheim Marienstein statt, am Samstag, 1. Juni, eine zweite Ortsbegehung. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Maibaum in Waakirchen. Danach geht’s um 12 Uhr zum Weiherfest nach Schaftlach, wo der Dialog mit einem Info-Pavillon Station macht.