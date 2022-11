Was für ein Datum: Diesen Geburtstag vergisst keiner - garantiert!

Von: Dieter Dorby

Heute am 11.11. feiert Andreas seinen elften Geburtstag. © MM/KN

Kinder, wie die Zeit vergeht. Heute feiert Andreas Kokartis seinen elften Geburtstag. Und das ist mit Blick auf den Kalender durchaus eine besondere Sache.

Denn der Bub aus Waakirchen-Berg hat heute vor elf Jahren, also am 11.11.11, das Licht der Welt erblickt. Und damit die Schnapszahl zum Wiegenfest so richtig passt, lautet die Geburtszeit exakt 11.11 Uhr.

Glück gehört bei diesem Geburtstermin einfach dazu

Dabei war diese Punktlandung gar nicht geplant, wie Andreas’ Tante Sabine Krös verrät: „Die Geburt wurde zweimal verschoben.“ Und beim dritten Anlauf lief es dann genau auf diese einmalige Zeit hinaus. Wobei der Arzt im Krankenhaus Agatharied beim Kaiserschnitt dies durchaus wohlwollend unterstützte, wie unsere Zeitung vor elf Jahren berichtete.

Denkwürdiges Datum: Am 11.11.2011 brachte Katharina Kokartis ihren Andreas zur Welt – genau um 11.11 Uhr. © Andreas Leder

Diesen Zeitungsbericht von damals hält Andreas’ Mama Katharina bis heute in Ehren. Darin berichtete sie auch, dass es mit der Geburtszeit um 11.11 Uhr fast nicht geklappt hätte. Denn im Kreißsaal fiel die digitale Uhr für einige Zeit aus. Exakt zwei Minuten vor der Geburt klickte sie wieder – die werdende Mutter konnte aufatmen: „Es war ein Wunder.“ Was sie nicht wusste: Zur Sicherheit hatte ihr Arzt Dr. Alex Novotny, der offenbar große Freude an diesem Geburtstermin hatte, sowieso seine eigene Uhr dabei. Eines ist jedenfalls klar: Bei so einem Datum vergisst niemand Andreas’ Geburtstag, den er heute zusammen mit der Familie feiert.

Alles im Zeichen der Elf - sogar der Name

Das Baby von damals ist mittlerweile ein großer Bub geworden. Andreas besucht die fünfte Klasse der Realschule in Finsterwald und kommt dort gut zurecht. Mathe macht ihm, wie seine Tante berichtet, besonders Spaß – kein Wunder bei diesen besonderen Zahlen. Und damit nicht genug. Der Anfangsbuchstabe K seines Nachnamens ist – man ahnt es fast – der elfte im Alphabet. Nur der Vorname passt nicht so recht, obwohl das A als erster Buchstabe sich noch gut in diese Einser-Reihe einzufügen weiß.

